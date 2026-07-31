구형서 층남도의원, 충청광역연합의회 의장 선출

세줄 요약 구형서 충남도의원, 충청광역연합의회 의장 선출

충청권 4개 시도 공동 현안 해결 총괄

초광역 협력사업 추진과 상생발전 강조

이미지 확대 충청권 4개 시도 충청광역연합의회 의장으로 선출된 충남도의회 구형서 의원이 의사 일정을 진행하고 있다. 충청광역연합의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 소속 충남도의회 구형서 의원(충남 천안시4)이 충청권 4개 시도 공동 현안 해결과 초광역 발전사업 추진을 총괄하는 충청광역연합의회 의장으로 선출됐다.31일 충남도의회와 충청광역연합의회에 따르면 구 의원이 전날 세종시 충청광역연합의회 사무실에서 열린 ‘제10회 임시회 1차 본회의’에서 의장으로 선출됐다. 임기는 2027년 7월 30일까지 1년이다.구 신임 의장은 “충청광역연합의회는 충청권 공동 현안 해결과 초광역 협력사업의 원활한 추진을 위한 정책 심의와 제도 개선 등 충청권 상생발전의 구심점 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.이어 “화합과 협력을 바탕으로 충청권 공동 발전을 선도하는 의회가 되도록 막중한 책임감을 가지고 의회를 운영하겠다”고 했다.이날 제1부의장과 제2부의장에는 각각 허철 의원(민주당·충북 청주시3)과 서다운 의원(민주당·대전 서구4, 더불어민주당)이 선출됐다.천안 이종익 기자