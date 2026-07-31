군포시, ‘버스정류장에 개방 화장실 안내 등’ 생활밀착형 아이디어 4건 시정 반영

한대희 “일상 속 불편 해소 창의적 제안, 시정에 적극 반영하겠다”

이미지 확대 군포시청 전경

세줄 요약 생활밀착형 제안 4건 채택

버스정류장 개방화장실 표지판 최고점

시민 불편 해소 중심 행정 강조

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경기 군포시는 30일 ‘2026년 군포시 제안심사위원회’를 열고, 시민들의 실생활 불편을 개선할 생활밀착형 아이디어 4건을 채택했다고 밝혔다.이날 위원회에는 부서 실무 심사로 채택된 1건과 제안 실무 심사단이 선정한 3건 등 총 4건의 안건이 상정돼 창의성, 경제성, 계속성, 적용 범위, 노력도 등 5개 항목을 심사했다.평가 결과, 4건 모두 산술평균 60점 이상으로 집계돼 ‘노력상’ 창안 등급을 부여받았다.‘시내버스 정류장 등에 공중 및 민간 개방화장실 위치 표지판 설치’ 제안은 시민들의 직관적인 불편을 해소할 수 있다는 점에서 최고점을 받았다.한대희 시장은 “최소한의 예산으로 시민 생활과 밀접한 아이디어를 발굴해 시민 중심의 행정서비스를 제공하고자 한다”며 “앞으로도 일상 속 불편을 해소하는 창의적인 제안을 시정에 적극적으로 반영해 나가겠다”고 말했다.한편, 군포시는 지난 5월 ‘군포시작해(군포시가 작은 문제들을 해결해 드립니다)’라는 주제로 정기 제안 공모를 진행하고 있다.안승순 기자