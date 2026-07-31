군포시, ‘버스정류장에 개방 화장실 안내 등’ 생활밀착형 아이디어 4건 시정 반영

한대희 “일상 속 불편 해소 창의적 제안, 시정에 적극 반영하겠다”
경기 군포시는 30일 ‘2026년 군포시 제안심사위원회’를 열고, 시민들의 실생활 불편을 개선할 생활밀착형 아이디어 4건을 채택했다고 밝혔다.
이날 위원회에는 부서 실무 심사로 채택된 1건과 제안 실무 심사단이 선정한 3건 등 총 4건의 안건이 상정돼 창의성, 경제성, 계속성, 적용 범위, 노력도 등 5개 항목을 심사했다.
평가 결과, 4건 모두 산술평균 60점 이상으로 집계돼 ‘노력상’ 창안 등급을 부여받았다.
‘시내버스 정류장 등에 공중 및 민간 개방화장실 위치 표지판 설치’ 제안은 시민들의 직관적인 불편을 해소할 수 있다는 점에서 최고점을 받았다.
한대희 시장은 “최소한의 예산으로 시민 생활과 밀접한 아이디어를 발굴해 시민 중심의 행정서비스를 제공하고자 한다”며 “앞으로도 일상 속 불편을 해소하는 창의적인 제안을 시정에 적극적으로 반영해 나가겠다”고 말했다.
한편, 군포시는 지난 5월 ‘군포시작해(군포시가 작은 문제들을 해결해 드립니다)’라는 주제로 정기 제안 공모를 진행하고 있다.
안승순 기자
세줄 요약
- 생활밀착형 제안 4건 채택
- 버스정류장 개방화장실 표지판 최고점
- 시민 불편 해소 중심 행정 강조
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