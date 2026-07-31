화성시, 공공 예식장 3곳 운영…무료 대관·예식비 200만 원 지원

세줄 요약 공공 예식장 3곳 운영 확대

무료 대관·예식비 200만 원 지원

청년 결혼비용 부담 완화 추진

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화성특례시(시장 정명근)가 예비부부의 결혼 비용 부담을 덜고 실속 있는 결혼문화를 확산하기 위해 청년 맞춤형 웨딩 지원을 확대한다고 31일 밝혔다.시는 30일 화성시가족센터에서 화성시가족센터, 사회적협동조합 등 관계 기관과 함께 ‘화성시 공공 예식장(가칭 화성웨딩 아뜰리에) 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.‘화성시 공공 예식장 사업’은 시 소유 공공시설을 예식 공간으로 개방하고, 투명한 표준 가격 체계를 마련해 청년층의 결혼 비용 부담을 줄이며 합리적인 결혼문화를 확산하기 위한 정책이다.지난해부터 운영 중인 화성시가족센터 만세라운지에 이어 올해 동탄호수공원 현자의 정원과 서해마루 유스호스텔 루프탑 등 2곳이 추가됐다.무료 대관 대상도 화성시민과 화성시민의 자녀, 화성시 소재 학교 재학생, 화성시 소재 직장 재직자(자영업자 포함)로 확대했다.시는 공공 예식장을 이용하는 예비부부의 경제적 부담을 덜기 위해 예식비 200만 원을 지원하고 공공 예식장 표준 가격도 함께 운영한다.이희정 성평등가족국장은 “공공 예식장이 과도한 결혼 비용으로 고민하는 예비부부에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “경제적 부담은 줄이고, 각자의 개성과 가치관을 담은 결혼식을 준비할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.안승순 기자