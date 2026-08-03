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“눈치 보지 말고 가져 가세요”…수원시, ‘모두의 생리대’ 60대 설치

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안승순 기자
수정 2026-08-03 10:11
입력 2026-08-03 10:11
세줄 요약
  • 소득·연령 제한 없는 공공생리대 시범 운영
  • 시청·구청·보건소 등 공공시설 우선 설치
  • 9월 초까지 60대로 확대, 관광시설도 검토
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수원시청에 설치된 ‘모두의 생리대’ 자동지급기. 수원시 제공
수원시청에 설치된 ‘모두의 생리대’ 자동지급기. 수원시 제공


수원특례시(시장 이재준)가 생리용품 접근성을 높이고 시민의 건강권을 보장하기 위해 별도의 소득·연령 기준 없이 누구나 이용할 수 있는 공공생리대 서비스 ‘모두의 생리대’를 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

‘모두의 생리대’는 성평등가족부가 주관하는 공공생리대 지원 시범사업으로, 수원시를 비롯한 전국 12개 기초지방정부가 참여한다. 생리용품이 필요한 사람은 가까운 공공시설에 설치된 지급기에서 자유롭게 이용할 수 있다.

현재 수원시청과 4개 구청, 보건소, 가족여성회관, 여성문화공간-휴(休), 장애인종합복지관 등에 지급기를 우선 설치해 운영하고 있다. 소득이나 연령, 거주지 등에 따른 별도의 자격 확인 절차는 없다.

수원시는 8월에 자동지급기 40대, 9월에 10대를 추가로 설치해 9월 초까지 총 60대로 확대할 계획이다. ‘2026~2027 수원 방문의 해’를 맞아 시민과 관광객이 많이 찾는 수목원·미술관·박물관 등 문화·관광시설에도 설치한다.



자동지급기는 생리대 170팩을 보관할 수 있으며, 기기별 재고와 이용량을 자동으로 집계한다.

안승순 기자
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