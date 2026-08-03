“‘오~랜맛집’ 평가해 주세요”…오산시, 숨은 맛집 시민평가위원 모집

세줄 요약 오산시, 오~랜맛집 시민평가위원 공개 모집

만 19세 이상 오산시민 지원 가능

9월 중 후보 음식점 10곳 현장 평가

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경기 오산시는 시민의 입맛과 눈높이로 지역의 노포(오래된 가게) 맛집을 발굴하기 위해 ‘2026년 오산 오~랜맛집’ 시민평가위원을 10일까지 공개 모집한다고 3일 밝혔다.‘오산 오~랜맛집’은 오랜 기간 지역에서 영업해 온 음식점 중 맛과 서비스 등을 종합적으로 평가해 시민에게 알리는 사업이다.시는 앞서 신청 업소에 대한 서류와 자격 요건에 대한 심사를 마쳤다.평가위원은 오산시에 주소를 둔 만 19세 이상 시민이면 지원할 수 있다. 선정된 평가위원은 9월 중 열흘간 후보 음식점 10곳을 사전 고지 없이 일반 손님처럼 방문해 심사한다.조용호 시장은 “오랫동안 자리를 지켜온 음식점은 오산의 맛과 이야기를 간직한 지역 자산”이라며 “시민들이 직접 오산의 노포를 찾아 알리는 이번 평가에 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.안승순 기자