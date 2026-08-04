‘평화·인권·기억의 메시지’…경기도, ‘일본군 위안부 피해자 가림의 날’ 맞아 도청서 작품 전시

세줄 요약 기림의 날 앞두고 도청 로비서 작품 40점 전시

공모전 시·그림 선정작과 소녀상 수채화 포함

나눔의 집으로 옮겨 기념행사 현장 전시 예정

이미지 확대 2026년 일본군 위안부 피해자 평화·인권·기억의 메시지 공모전 최우수작 ‘기억은 꽃이 되어’. 경기도 제공

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경기도가 8월 14일 ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’을 앞두고 6일까지 사흘간 경기도청 1층 로비에서 ‘평화·인권·기억’을 주제로 한 작품을 전시한다.전시 작품은 총 40점으로, ‘2026년 일본군 위안부 피해자 평화·인권·기억의 메시지 공모전’ 출품작 중 선정된 시 20점과 그림 10점, 김세진 작가의 평화의 소녀상 그림 10점이다.앞서 경기도가 진행한 해당 공모전에는 시 123점, 그림 16점, 음악 11점 등 총 150점이 접수됐다.104일 동안 전국을 돌며 74곳의 평화의 소녀상을 수채화로 기록한 김세진 작가의 작품에는 지역마다 서로 다른 모습으로 세워진 소녀상과 그 안에 담긴 역사적 배경과 기억의 의미가 담겨 있다.도청 전시 이후에는 광주시 나눔의 집으로 옮겨 8월 8일 열리는 ‘2026년 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념행사’ 현장에서 전시될 예정이다.김해련 경기도 여성정책과장은 “이번 전시는 도민들이 시와 그림을 통해 일본군 위안부 피해자의 역사를 보다 가까이에서 기억하고, 평화와 인권의 의미를 함께 생각해 보는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.안승순 기자