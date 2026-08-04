‘위블로 시계·황금 거북’ 공매로 나온다…경기도, 체납자 압류동산 620점 공매

세줄 요약 고액 체납자 압류동산 620점 공개 매각

위블로·롤렉스·샤넬 등 명품 포함

현장 참여자만 스마트폰 입찰 진행

이미지 확대 공매 예정인 체납자 압류 동산. 경기도 제공

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경기도가 오는 27일 고양시 일산 킨텍스 그랜드볼룸에서 지방세 고액 체납자의 압류 물품 620점을 공개 매각한다.매각 대상은 명품 시계 28점과 명품 가방 171점, 순금 팔찌 등 귀금속 265점 그리고 미술품, 골프채, 양주 등이다. 주요 물품은 최저 입찰가 1350만 원의 위블로 시계와 650만 원의 롤렉스 시계, 450만 원의 샤넬 가방, 912만 원의 순금 팔찌 등이 있다.앞서 도는 1월부터 6월까지 각 시군과 함께 지방세 고액 체납자 대상자의 가택수색을 진행하고 공개 매각 대상 물품을 압류했다.올해 첫 공매 입찰은 27일 오전 9시부터 오후 12시까지 스마트폰을 통해 현장 참여자만 참여할 수 있다. 물품별 최저 입찰가(감정가) 이상 가장 높은 가격을 제안하는 사람에게 낙찰된다. 낙찰자는 당일 현장에서 낙찰 대금을 수납하고 물품을 인계받을 수 있다.도는 입찰자가 안심하고 입찰에 참여할 수 있도록 낙찰자 보호 장치도 마련했다. 낙찰받은 공매 물품이 위조품으로 확인되면 납부한 금액을 환급하고 감정금액을 추가 보상한다.경기도는 지난해 체납자 압류동산 공매를 통해 총 7억 3000만 원을 걷었다.노승호 경기도 조세정의과장은 “압류동산 공매에 나온 물품들은 납세 의식이 약한 고질적 체납자의 가택을 수색해서 확보한 동산들이 대부분”이라며 “경기도는 앞으로도 성실 납세 풍토 조성에 더욱 노력하겠다”고 말했다.압류 동산 공개 매각은 경기도가 2015년 전국 최초로 도입해 해마다 실시하고 있으며, 지난해 제주도 등 다른 지자체가 경기도 공매 플랫폼으로 체납자 압류품 공매를 진행했다.안승순 기자