의왕 문화예술회관 정식 명칭, ‘의왕예술의전당’ 확정

세줄 요약 의왕시 문화예술회관 명칭 ‘의왕예술의전당’ 확정

상징성·마케팅·위상 고려, 전 직원 선호도 1위

고천동 복합문화시설, 2026년 말 준공 목표

이미지 확대 의왕예술의전당 조감도

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경기 의왕시가 올해 말 준공을 목표로 추진 중인 문화예술회관의 정식 명칭을 ‘의왕예술의전당’으로 확정했다.시는 최신 문화예술 트렌드와 명칭의 상징성, 고품격 공연장으로서의 위상, 대외 마케팅 적합성 등을 종합적으로 고려해 새 이름을 결정했다고 밝혔다. 또 시 전 직원을 대상으로 한 선호도 조사에서 가장 높은 지지를 받았다고 덧붙였다.‘의왕예술의전당’은 단순한 지역 문화시설을 넘어 수도권 남부를 대표하는 문화예술 거점이라는 의미를 담고 있다.김성제 시장은 “새롭게 확정된 명칭에 걸맞게 ‘의왕예술의전당’을 의왕시의 문화적 품격을 높이고 시민들이 일상에서 수준 높은 문화예술을 향유할 수 있는 대표 문화공간으로 조성하겠다”며 “최고 수준의 무대 시설을 갖춘 ‘의왕예술의전당’이 2026년 말 차질 없이 준공될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.한편, ‘의왕예술의전당’은 의왕시 고천동 일원에 연면적 9924㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 건립되고 있으며, 대공연장과 소공연장, 전시실 등 복합문화예술시설을 갖췄다.안승순 기자