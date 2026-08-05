추미애, “형편 어려울 때 기댈 수 있는 따뜻한 체납관리단 돼야”

세줄 요약 576명 체납관리단 출범, 발대식 개최

추미애, 포근한 공정과 배려 강조

고의 체납 강징수, 생계형은 상담 지원

이미지 확대 추미애 경기도지사가 5일 경기도청 다산홀에서 열린 2026년 경기도 체납관리단 발대식에 참석해 격려사를 하고 있다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 576명으로 출범한 경기도 체납관리단에게 도민이 어려울 때 기댈 수 있는 ‘포근한 공정인(人)’이 돼달라고 당부했다.31개 시군 체납관리단 및 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 5일 열린 ‘2026년 경기도 체납관리단 발대식’에서 추 지사는 “경기도가 하나의 경제공동체로 발전하려면 다 같이 분담을 하고 납세의 의무를 이행해야 되는데, 아무리 열심히 일해도 그날그날 입에 풀칠조차 하기 어렵다면 세금은 낼 생각조차 할 수 없다”면서 “장사가 잘될 때까지 유예를 해줄 수도 있고, 사정을 봐줄 수도 있고, 복지를 연결하는 제도도 있으니까 잠시 포근하게 기대도 되는 관리단이 돼달라”고 말했다.그러면서 “날카로운 공정이 아니라 포근한 공정, 포용할 수 있는 공정, 내가 어려울 때 기댈 수 있는 공정이 될 수 있도록 체납관리단원들이 도와달라”고 강조했다.31개 시군에서 선발된 576명의 지방세입 체납관리단 조사원으로 구성된 경기도 체납관리단은 11월까지 체납자의 실제 거주 여부와 납부 능력 등을 현장에서 확인하고 고의·상습 체납자에 대해서는 강력한 징수 활동을 편다. 이와 함께 경제적 어려움이 있는 체납자에게는 납부 여건에 맞는 상담과 안내를 실시하는 등 체납 유형별 맞춤형 체납관리 업무를 한다.경기도의 2026년 체납액은 1조 4982억 원으로 해마다 증가 추세다.안승순 기자