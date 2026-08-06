용인시, 구직 포기 청년 대상 ‘청년도전지원사업’ 참가자 50명 모집

세줄 요약 구직 포기 청년 50명 선정, 15주 지원 시작

청년 공간 2곳서 상담·진로·면접 교육 진행

수당·인센티브 지급, 취업 시 추가 지원

이미지 확대 4일 용인청년LAB 기흥에서 열린 청년도전지원사업 오리엔테이션 현장. 용인시 제공

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용인특례시가 취업을 포기한 청년들을 대상으로 구직활동을 돕기 위한 ‘청년도전지원사업’의 참가자 50명을 선정해 15주 과정의 프로그램에 들어갔다.취업에 어려움을 겪는 청년들에게 심리 상담으로 자신감을 돋우고 분야별 교육으로 취업 역량을 갖도록 돕는 고용노동부 주관 사업이다. 용인시는 올 초 공모에서 대상 기관에 선정돼 첫 사업에 나섰다.국비 2억 1300만 원과 시비 3000만 원이 투입된다.참가자들은 용인청년LAB 기흥·수지 등 시가 운영 중인 청년 공간 2곳에서 8월부터 11월까지 15주(120시간) 동안 밀착 상담과 사례 관리, 진로 탐색, 취업 역량 강화 프로그램, 이력서·면접 컨설팅 등을 받게 된다.프로그램을 모두 마치면 최대 150만 원의 참여 수당과 20만 원의 이수 인센티브를 받을 수 있다. 참가 후 6개월 이내 취업하면 50만 원을 추가로 받는다.안승순 기자