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수원시, 페트병·캔·폐건전지를 종량제봉투로 바꿔 드립니다

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안승순 기자
수정 2026-08-06 10:17
입력 2026-08-06 10:17
세줄 요약
  • 고색동서 이동형 자원순환센터 시범 운영
  • 페트병·캔·종이팩·폐건전지 봉투 교환
  • 재활용률 제고와 탄소 감축 기대
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수원특례시(시장 이재준)가 28일까지 고색동 일원에서 ‘이동형 스마트 자원순환센터’를 시범 운영한다.

이동형 스마트 자원순환센터는 수원시 ‘탄소중립 그린도시 조성 사업’의 하나로, 수거 차량이 단독·저층 주택 지역을 찾아가 재활용품을 수거하고 종량제 봉투로 교환해 주는 사업이다.

28일까지 매주 수·금요일 정오부터 오후 6시까지 고색동 주거지 인근에서 운영한다.

수거 품목은 투명 페트병, 캔(알루미늄·철), 종이팩, 폐건전지다. 투명 페트병과 캔은 합쳐서 10개 이상, 종이팩은 1kg(약 35개), 폐건전지는 0.5kg(약 20개) 이상 가져오면 종량제 봉투(10L) 1매로 교환할 수 있다. 1인당 1회 최대 3매까지 지급한다.



수원시는 이번 시범 운영으로 고품질 재활용품 수거율을 높이고, 탄소 감축 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다. 또 시민 의견을 수렴해 스마트 자원순환센터 운영 사업의 기초 자료로 활용할 예정이다.

안승순 기자
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