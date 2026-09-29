이재준, “개인정보 보호는 시민의 신뢰와 직결되는 책무”…수원시, 개인정보 보호 캠페인

이미지 확대 이재준 수원시장(가운데)이 29일 공직자들과 개인정보 보호 캠페인에 참여하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시가 개인정보 보호의 중요성을 알리고 개인정보 보호 문화를 확산하기 위해 29일 시청 본관 로비에서 ‘2026년 개인정보 보호 캠페인’을 펼쳤다.캠페인은 <개인정보 보호법>에서 정한 ‘개인정보 보호의 날’을 기반으로 하는 개인정보 보호 주간(9월 28일~10월 2일)을 맞아 개인정보를 취급하는 공직자의 책임 의식을 높이고, 시민들에게 개인정보 보호의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.이재준 시장과 참여자들은 개인정보 보호를 다짐하는 짧은 글을 접착식 메모지에 적어 게시판에 붙였다.이재준 수원시장은 “개인정보 보호는 시민의 신뢰와 직결되는 중요한 책무”라며 “공직자의 개인정보 보호 의식을 강화하고 시민들이 안심할 수 있는 도시를 만들기 위해 개인정보 보호 문화를 지속해서 확산하겠다”고 말했다.안승순 기자