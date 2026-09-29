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평택사랑카드 가맹점 5천153곳 결제수수료 지원…총 1억 2,300여만 원

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안승순 기자
수정 2026-09-29 11:06
입력 2026-09-29 11:06
세줄 요약
  • 평택사랑카드 가맹점 5153곳 수수료 지원
  • 총 1억2300여만 원, 10월 초 자동 지급
  • 소상공인 부담 완화와 지역경제 활성화
최원용, “평택사랑카드는 지역경제 활성화 중요한 연결고리”

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평택시청 전경
평택시청 전경


경기 평택시는 소상공인의 경영 부담 완화와 지역경제 활성화를 위해 평택사랑카드 가맹점에 대한 카드 결제수수료를 10월 초에 지원한다고 밝혔다. 시가 자체적으로 추진해 온 소상공인 지원사업이다.

전년도 연매출액 15억 원 이하의 평택사랑카드 가맹점을 대상으로 올해 1월부터 6월까지 발생한 평택사랑카드 결제수수료를 지원한다.

지원금은 가맹점별 최대 50만 원이며, 매출액 규모에 따라 카드 결제수수료의 30~10%를 차등 지원한다. 다만, 지원금이 5천 원 미만이면 지급 대상에서 제외된다.

지원 대상은 총 5153개 가맹점​으로, 총 지원금은 1억 2,300여만 원 규모다. 별도의 신청 절차 없이 10월 초 가맹점 결제 대금 계좌로 자동 지급될 예정이다.

최원용 시장은 “평택사랑카드는 지역 내 소비가 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 하는 중요한 연결고리”라며 “결제 과정에서 발생하는 비용 부담까지 낮춰 소상공인이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



한편, 평택시는 연말에도 평택사랑카드 가맹점​을 대상으로 결제수수료를 지원할 계획이다.

안승순 기자
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