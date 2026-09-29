‘노후 주택 즐비’ 양주 덕계동·화성 돌고지, 따뜻한 보금자리로 거듭난다

세줄 요약 양주 덕계동·화성 돌고지마을 공모 선정

5년간 국비 42억 원 투입, 주거환경 개선

노후주택·불량도로·침수 위험 정비 추진

이미지 확대 ‘도시취약지역 생활여건 개조사업’을 신청한 양주시 덕계동을 대상으로 한 사전 컨설팅 사진. 경기도 제공

이미지 확대 ‘도시취약지역 생활여건 개조사업’을 신청한 화성시 돌머리마을을 대상으로 한 사전 컨설팅 사진. 경기도 제공

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경기 양주시 덕계동과 화성시 병점구 안녕동 돌고지마을이 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 2027년 ‘도시취약지역 생활여건 개조사업’ 공모에 최종 선정돼 앞으로 5년간 국비 총 42억 원을 지원받는다.‘도시취약지역 생활여건 개조’는 기초생활수급자 등 취약계층이 많이 거주하고, 노후주택이나 폐가, 위험한 골목길과 담장 등으로 생활여건이 열악한 지역을 대상으로 주거·안전·생활 기반시설을 종합적으로 개선하는 사업이다.양주시 덕계동 사업 대상 지역은 1만 9,299㎡에 138명이 거주하고 있다. 전체 주택 중 노후주택 비율이 74.3%에 이르고 주민의 18%가 기초생활수급자다. 상습 침수지역에 위치해 노후주택과 생활 기반시설 정비를 통한 안전 확보가 필요한 지역이다.화성시 병점구 안녕동 돌머리마을은 6만 6,879㎡에 290명이 거주하고 있으며 노후주택 비율이 73%, 불량도로 비율이 84.3%에 이른다. 주변 지역의 개발이 진행되는 동안 상대적으로 주거환경 개선이 더뎠던 곳이다.도내 대학생들이 자신의 전공을 활용해 마을 환경개선과 주민 프로그램에 참여하는 방안도 함께 추진된다. 공공미술 전공 대학생들의 마을 환경개선 참여를 추진하고 있고, 공예·음악·식품 등 다양한 전공의 대학생들이 주민을 대상으로 지속적인 수업과 활동을 진행하는 방안을 논의하고 있다.경기도는 공모 준비 과정에서 해당 시와 함께 대상지역을 발굴하고 주민 의견을 수렴하는 한편, 사업계획을 구체화할 수 있도록 전문가 컨설팅 등을 지원했다.천병문 도 도시재생과장은 “도와 시가 함께 대상지를 발굴하고 주민들과 사업 내용을 구체화해 두 지역이 국가공모사업에 선정되는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 생활여건이 열악해 불편을 겪는 지역을 지속적으로 발굴하고 주민들이 체감할 수 있는 주거환경 개선으로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.안승순 기자