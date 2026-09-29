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울산시의회 A 의원 음주운전 적발

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조원일 기자
수정 2026-09-29 15:41
입력 2026-09-29 15:41

울산시의회 윤리특별위원회 소속
2013년에도 음주운전으로 면허 정지

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울산시 의회
울산시 의회


울산시의회 윤리특별위원회 소속 현직 시의원이 만취 상태로 운전하다 경찰에 적발됐다.

29일 울산 동부경찰서 등에 따르면 울산시의회 A 의원은 지난 23일 오후 9시 30분쯤 울산 동구의 한 도로에서 음주운전 단속 중이던 경찰에 적발됐다.

당시 A 의원의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 수치였던 것으로 확인됐다.

경찰은 A 의원을 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 입건하고 구체적인 이동 경로와 주행 거리 등을 조사하고 있다.

A 의원은 지방의원의 청렴과 품위유지 의무 위반 등을 심의·징계하는 울산시의회 윤리특별위원회 소속이다.


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또한 A 의원은 2013년에도 음주운전으로 적발돼 면허 정지 처분을 받은 전력이 있는 것으로 파악됐다.

울산 조원일 기자
세줄 요약
  • 윤리특위 소속 현직 시의원 음주운전 적발
  • 면허 취소 수준 혈중알코올농도 확인
  • 2013년에도 음주운전 전력 파악
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