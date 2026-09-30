집 근처에서 배우고 이웃과 학습 나눔…과천시, ‘평생학습마을배움터’ 2곳 개소

세줄 요약 과천시, 아파트 2곳에 평생학습마을배움터 개소

주민 생활권 안 배움·이웃 나눔 중심 운영

마을별 콘셉트 반영한 프로그램과 공동체 활동

이미지 확대 산계용 과천시장(오른쪽 맨 앞)이 29일 린파밀리에 평생학습마을배움터 현판식에서 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 과천시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시가 29일 푸르지오라비엔오 아파트와 린파밀리에 아파트에 평생학습마을배움터의 문을 열었다.평생학습마을배움터는 주민이 생활권 안에서 원하는 배움을 찾고, 배운 것을 이웃과 나눌 수 있도록 마련된 사업이다. 올해 경기도 공모사업에 ‘과천 라비엔오 평생학습이음마을’과 ‘과천 린파밀리에 평생학습마을’이 선정됐다.라비엔오는 ‘배움으로 품격 있는 삶을 잇는 학습마을’, 린파밀리에는 ‘오손도손 이웃사촌형 학습마을’을 콘셉트로 각 마을 주민의 관심사와 특성을 반영한 평생학습 프로그램을 운영한다.또한 마을 안에서 활동할 강사와 활동가를 발굴하고, 주민들이 함께 배우고 교류할 수 있는 공동체 활동을 마련하는 등 주민 중심의 학습마을로 운영한다.과천시는 두 마을 각각의 특색을 살려 지속적으로 배움을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.신계용 시장은 “평생학습마을배움터가 집 가까운 곳에서 새로운 배움을 시작하고 이웃과 만나는 계기가 되길 바란다”라며, “주민의 생각과 참여로 채워지는 마을 학습공간이 되도록 함께하겠다”라고 말했다.안승순 기자