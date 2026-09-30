4년 멈춘 창원 진해 짚트랙, ‘익스트림 슬라이드’로 새 단장한다

99m 타워 외벽 따라 나선형 체험시설 조성

엣지워크·전망대 등 갖춘 해양관광시설로

이미지 확대 창원짚트랙 활용 슬라이드 조성 예상도. 2026.9.30. 창원시 제공

세줄 요약 운영 중단 짚트랙, 철거 대신 재활용 추진

99m 타워에 세계 최장급 익스트림 슬라이드 설치

엣지워크·전망대·복합문화공간 함께 조성

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4년째 운영이 중단된 경남 창원 진해해양공원 짚트랙이 새로운 해양 액티비티 시설로 다시 태어난다.창원시는 진해해양공원 내 짚트랙 시설에 타워 높이 기준 세계 최장 규모의 ‘익스트림 슬라이드’를 설치하고 엣지워크와 전망대, 카페·식당·문화공간 등을 갖춘 복합 해양관광시설로 조성할 계획이라고 30일 밝혔다.진해해양공원 짚트랙은 2019년 10월 문을 열었지만 2022년 7월 인명사고 이후 운영이 중단됐다. 이후 운영사업자의 협약 미이행을 둘러싼 협약 해지와 건물 인도 소송 등 법적 절차가 이어졌고, 창원시는 최근 시설물 인도를 마쳤다.시는 그동안 철거와 짚트랙 재운영, 시설 용도 전환 등 다양한 활용 방안을 검토했다. 전면 철거는 비용 부담이 큰 데다 기존 관광자원을 활용하기 어렵다는 문제가 있었다. 짚트랙을 다시 운영하는 방안도 사고 이후 부정적 이미지와 안전성 확보 등을 고려할 때 한계가 있다고 판단했다.이에 시는 기존 타워를 활용하면서 새로운 체험시설을 더하는 방식으로 방향을 잡았다.핵심 시설인 익스트림 슬라이드는 높이 99m인 타워 외벽을 따라 총연장 230m의 나선형 구조로 설치된다. 타워 높이를 기준으로 세계 최장 규모의 무동력 체험시설로, 투명 채광창을 통해 바다를 내려다보며 속도감을 즐길 수 있도록 설계할 예정이다. 구조 보강과 안전관리시스템도 갖춰 가족 단위 관광객이 이용할 수 있는 시설로 만든다는 계획이다.기존 고공체험시설인 엣지워크도 보수·보강하고 전망대와 포토존을 마련한다. 타워 옆 관리동은 카페와 식당, 전시·체험 공간 등을 갖춘 복합문화공간으로 바꿔 체험과 휴식을 함께 즐길 수 있도록 한다.이번 사업은 진해해양공원 일원에서 추진 중인 해양레저관광 거점 조성사업 ‘바다랑 섬(썸)타는 진해’와도 연계한다. 창원시는 두 사업을 통해 해양공원의 체험 콘텐츠와 편의시설을 확충하고 가족 단위 관광객이 머물 수 있는 관광공간으로 발전시킬 계획이다.강기윤 창원시장은 “장기간 멈춰 있던 시설을 철거하지 않고 새로운 관광자원으로 되살리는 사업”이라며 “기존 타워의 장점은 살리고 안전성과 대중성은 강화해 진해해양공원을 대표하는 해양 액티비티 명소로 만들겠다”고 말했다.창원 이창언 기자