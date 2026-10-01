‘AI와 함께하는 안전한 일상’…경기도, 장애인 일상생활 돕는 ‘AI 자립비서’ 운영

세줄 요약 AI·IoT로 장애인 일상 안전과 건강 지원

자립지원주택 거주자 대상 맞춤형 서비스 제공

행정업무까지 AI 활용해 돌봄 공백 보완

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경기도가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용해 장애인의 안전·건강관리와 일상생활을 지원하는 ‘AI 자립비서’ 시범사업을 12월까지 석 달 동안 운영한다.‘AI 자립비서’는 자립지원주택에 거주하는 장애인이 보다 안전하고 주체적으로 지역사회에서 생활할 수 있도록 개인의 장애 특성과 생활환경, 욕구에 맞는 인공지능·사물인터넷 서비스를 제공하는 사업이다. 장애인과 자립지원 전담인력의 인공지능 활용 역량을 개발하고, 반복적인 행정업무에도 인공지능을 활용해 업무 효율화를 지원한다.장애인이 지역사회에서 안전하고 주체적으로 생활할 수 있게 지원함으로써 추미애 지사가 이끄는 민선 9기 경기도의 핵심 가치인 공정·혁신·포용을 장애인 자립지원 현장에서 구현한다는 데 의미가 있다.사업 대상은 도내 자립지원주택 194호에 거주하는 장애인 252명과 지원 인력이다. 장애인자립생활지원센터 등 자립지원주택 운영기관 46곳을 대상으로 참여 신청을 받는다.주요 서비스는 인공지능 활용능력 향상과 여가활동 지원, 위기감지·응급대응 및 안부확인, 식단·복약 등 건강관리, 인공지능 말벗·상담 등 정서지원, 인지향상 훈련, 보이스피싱 예방과 금융·계약 관련 위험요소 확인 등이다.개인별 필요에 따라 문열림 센서, 음성명령 조명, 방문자 확인 등 생활편의 사물인터넷 기기도 함께 지원한다. 활동지원사나 자립지원 전담인력이 함께하지 않는 시간에는 인공지능을 활용해 안부와 생활패턴 변화를 확인하는 등 돌봄 공백을 보완할 계획이다.인공지능은 자립지원 전담인력의 행정업무에도 활용된다. 자립지원계획 수립·갱신, 조사서 작성, 공문서·계약서 분석, 민원정보 검색, 법률용어 해석 등을 지원한다.이은주 도 장애인자립지원과장은 “인공지능 기술의 발전이 장애인에게 새로운 격차가 아니라 더 많은 선택과 자립의 기회가 돼야 한다”며 “현장에서 실제 도움이 되는 서비스를 검증해 장애인의 안전과 자립을 뒷받침하는 경기도형 인공지능 자립지원 모델로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.안승순 기자