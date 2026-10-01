추미애, “어르신들이 존중받고 기품 있는 삶 누리는 경기도정 펼치겠다”

세줄 요약 어르신 존중과 기품 있는 삶 약속

노인 복지 재원 안정화 위해 세제 개편 강조

100세 어르신 청려장 전달과 유공자 표창

이미지 확대 추미애 경기도지사가 1일 오전 수원 노블레스웨딩컨벤션에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 참석해 축사를 하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 1일 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 추미애 경기도지사가 올해 100세를 맞은 장수 노인에게 청려장을 전달하고 있다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 1일 수원 노블레스웨딩컨벤션에서 열린 ‘제30회 노인의 날 기념식’에 참석해 어르신들이 당당하고 기품 있는 삶을 누릴 수 있는 경기도정을 펼치겠다고 약속했다.김미숙 경기도의회 부의장, 임헌우 대한노인회 경기도연합회장, 시군 지회장 등 350여 명이 참석한 가운데 열린 기념식에서 추 지사는 축사를 통해 “어르신들이 당당하고 기품 있는 삶을 경기도에서 잘 누릴 수 있도록 도정을 꼼꼼히 살피고 세심하게 신경 쓰겠다”고 덧붙였다.그러면서 “경기도 전체 예산이 42조 원 규모인데 그중 5조 원 이상을 어르신 복지에 쓰고 있고, 앞으로도 돌봄과 복지 수요는 계속 늘어날 수밖에 없다”며 “그런데 현재 경기도 세수는 부동산 거래에 따른 취득세에 크게 의존하는 구조여서 안정적으로 복지 재원을 마련하는 데 어려움이 있다”고 말했다.이어 “1,400만 인구의 경기도정을 제대로 운영하고 많은 복지 수요를 감당하기 위해서는 오래된 지방세제를 개편해야 한다”고 거듭 강조했다.이날 올해 100세를 맞은 어르신 2명에게 건강과 장수를 기원하는 청려장(장수지팡이)이 전달됐다. 청려장은 명아주 줄기로 만든 지팡이로, 통일신라 시대부터 장수한 어르신에게 하사하던 전통에서 유래했다.또 노인복지 증진과 지역사회 발전에 기여한 유공자와 모범 어르신 등 14명에게 도지사, 도의회 의장, 대한노인회 경기도연합회장 표창이 수여됐다.안승순 기자