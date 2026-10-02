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수원시, KT위즈파크·NC수원터미널점 ‘식품안심구역’ 지정

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안승순 기자
수정 2026-10-02 08:05
입력 2026-10-02 08:05
세줄 요약
  • 수원시 첫 식품안심구역 직접 지정
  • KT위즈파크·NC수원터미널점 선정
  • 위생등급 확대와 표지판 설치 계획
수원시 첫 식품안심구역 지정…앞서 식약처 3곳 지정

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KT위즈파크
KT위즈파크


수원특례시(시장 이재준)가 KT위즈파크와 NC수원터미널점을 ‘식품안심구역’으로 신규 지정했다. 수원시의 식품안심구역 직접 지정은 처음이다.

식품안심구역은 음식점 등 식품접객업소가 모여 있는 일정 구역에서 업소의 3분의 2 이상이 음식점 위생 등급을 지정받은 경우 지정할 수 있다.

앞서 식품의약품안전처가 스타필드 수원점, 롯데쇼핑몰 수원타임빌라스, AK플라자 수원을 식품안심구역으로 지정했다.

수원시는 두 구역을 대상으로 식품접객업소 현황과 음식점 위생 등급 지정률, 지정 제한 사유 등을 사전 검토한 뒤 구역 경계, 업소 현황, 표지판 설치 장소 등에 대한 현장 확인을 거쳐 지정을 마쳤다.


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시는 신규 지정 구역에 식품안심구역 표지판을 설치하고 구역 내 음식점의 위생 등급 지정을 확대할 계획이다.

안승순 기자
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