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용인시, 광역버스 환승정류장 5곳에 ‘미세먼지 저감 버스정류소’ 설치

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안승순 기자
수정 2026-10-07 11:34
입력 2026-10-07 11:34
세줄 요약
  • 광역버스 환승정류소 5곳 미세먼지 저감시설 설치
  • 밀폐형 쉼터·냉난방·BIT로 대기환경과 편의 개선
  • 휠체어 공간·점자블록 등 교통약자 배려 강화
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보정동행정복지센터 앞에 설치된 미세먼지 저감 버스 정류장. 용인시 제공
보정동행정복지센터 앞에 설치된 미세먼지 저감 버스 정류장. 용인시 제공


용인특례시가 기흥역 등 광역버스 환승정류소 5곳에 ‘미세먼지 저감 버스정류소’를 설치했다.

시는 시비 2억 5,600만 원과 도비 1억 1,000만 원 등 총사업비 3억 6600만 원을 들여 5월 착공, 지난달 사업을 마무리했다.

설치 장소는 ▲기흥역 6번 출구 ▲기흥구 보정동행정복지센터 ▲수지지역난방공사 ▲수지구 새터마을 ▲처인구 용인공영버스터미널·용인드마크데시앙 앞 정류소 등 5곳이다.

시는 각 정류소에 도로변 배기가스와 먼지를 차단하는 밀폐형 쉼터를 조성하고, 냉난방 시설과 버스 도착 정보를 실시간으로 알려주는 버스정보안내단말기(BIT)를 설치했다.

또한 장애인·노인 등 교통약자를 위한 휠체어 공간과 점자블록과 선형블록을 설치했다.



이상일 시장은 “이용객이 많은 광역버스 환승정류소에서 시민이 쾌적하게 버스를 기다릴 수 있도록 시설을 개선했다”며 “앞으로도 시민이 대중교통을 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 승하차 환경을 꾸준히 개선해 나가겠다”고 말했다.

안승순 기자
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