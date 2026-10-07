“지역에서 꿈 이룰 수 있게”…경남 청년 꿈 아카데미 센터 개소

도·시군·정부 잇는 광역 청년정책 거점 역할

일자리·주거·교육·복지 맞춤형 정책 연계

이미지 확대 경남 청년 꿈 아카데미 센터 개소식 모습. 2026.10.7. 경남도 제공

세줄 요약 창원에 경남 청년 꿈 아카데미 센터 개소

도·시군 청년센터 연결하는 광역 거점 역할

상담·연계·공모 대응으로 청년정책 강화

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경남 청년정책의 광역 거점 역할을 할 ‘경남 청년 꿈 아카데미 센터’가 문을 열었다.경남도는 창원시 의창구 사림로45번길 59에 경남 청년 꿈 아카데미 센터를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 7일 밝혔다. 경남도민이나 도내 학교에 재학·직장에 재직 중인 19~39세 청년이면 누구나 이용할 수 있다.경남도미래세대재단이 운영하는 센터는 정부와 도, 시·군 청년센터를 연결하는 광역 청년정책 거점이다. 시·군 청년센터와 기능이 겹치지 않도록 현장 지원과 협력체계 구축, 광역 단위 사업 발굴·확산 등에 중점을 둔다.주요 역할은 중앙부처 공모사업 공동 대응과 시·군 청년센터 운영 지원, ‘경남 청년 꿈 아카데미’ 확대, 청년정책 종합상담과 맞춤형 정책 연계 등이다. 시·군 센터가 지역 청년들에게 밀착 서비스를 제공할 수 있도록 컨설팅과 협력사업도 지원한다.‘경남 청년 꿈 아카데미’를 통해 지역에서 성장한 청년들의 성공과 성장 사례도 발굴해 공유한다.찾아가는 토크콘서트와 꿈 캠프 등으로 청년과 청소년에게 ‘지역에서도 꿈을 실현할 수 있다’는 가능성을 알릴 계획이다.일자리·주거·교육·복지 등 분야별 청년정책을 한곳에서 상담하고 필요한 사업으로 연계하는 기능도 강화한다. 중앙부처 공모사업에 도와 시·군이 공동 대응해 지역에 필요한 신규 사업을 발굴하고 국비 확보에도 나선다.김성규 경남도 교육청년국장은 “경남 청년센터가 도와 시·군, 정부를 연결하고 청년의 목소리를 정책으로 이어주는 청년정책의 허브가 되길 기대한다”며 “청년들이 경남에서 꿈을 찾고 성장하며 정착할 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.경남도는 앞으로 중앙·시·군 청년센터와 관계기관 간 협력을 확대해 청년들이 경남에서 배우고 일하며 꿈을 실현할 수 있도록 청년정책 전달체계를 강화할 계획이다.창원 이창언 기자