충남도, 라오스와 ‘노동·농업 등 교류 강화

세줄 요약 충남도, 라오스와 노동·농업·치안 교류 강화

계절근로자 배정·현지 지원·제도 개선 논의

대사관·한인회 방문으로 현지 여건 파악

이미지 확대 교류 강화를 위해 라오스를 방문한 김민수 충남도지사비서실장을 대표로 한 방문단. 도 제공

이미지 확대 충남도 김민수 도지사비서실장이 주라오스 대한민국 대사관을 방문해 인사를 나누고 있다. 도 제공

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충남도가 라오스와 노동·농업·치안 등 분야별 교류 강화와 협력 내실화에 나섰다.도에 따르면 김민수 도지사비서실장을 대표로 한 방문단이 5~8일까지 라오스를 방문했다.이번 방문은 박수현 지사의 특임으로 추진됐으며, 분야별 현안을 중심으로 교류·협력 방향을 모색하고자 마련했다.방문단은 라오스 노동사회복지부, 공안부 장·차관급 인사들을 만나 분야별 주요 현안을 논의했다.노동 분야에서는 계절근로자 배정과 현지 지원 과정의 어려움, 제도 개선 방안 등을 모색했다.방문단은 주라오스 대한민국 대사관을 방문해 현지 정세와 교류·협력 관련 의견을 청취하고, 재라오스 한인회와 만나 현지 여건을 파악하는 등 소통 기반도 다졌다.도 관계자는 “라오스 현지 수요와 여건을 반영한 실질적인 협력 방안을 모색했다. 분야별 후속 협의를 비롯해 양 지역 간 교류를 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.홍성 이종익 기자