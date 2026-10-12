‘화성형 기본사회위원회’ 출범, 기본사회 정책 추진 구심적 역할

세줄 요약 기본사회위원회 공식 출범, 정책 추진체계 강화

당연직 7명·위촉직 23명, 총 30명 구성

정례회의·분야별 논의로 시민 체감 정책 발굴

이미지 확대 정명근 화성시장과 화성형 기본사회위원회 위원들이 출범 기념 퍼포먼스를 하고 있다. 화성시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘화성형 기본사회위원회’가 12일 공식 출범했다.지난해 운영한 ‘화성형 기본사회추진단’에서 공식 위원회로 전환된 ‘화성형 기본사회위원회’는 화성형 기본사회 정책을 발굴·점검하고 발전시켜 나가기 위한 정책 추진체계를 강화하는 역할을 맡는다.위원회는 당연직 7명과 위촉직 23명 등 총 30명으로 구성된다.시는 앞으로 정례회의와 분야별 논의를 통해 위원회의 전문성과 현장 경험을 정책에 반영하고, 시민이 체감할 수 있는 화성형 기본사회 정책을 지속 발굴할 계획이다.정명근 시장은 “도시의 성장이 시민의 행복으로 이어져야 한다”며 “누구나 기본적인 삶을 보장받고, 청년은 꿈에 도전하며 아이들은 차별 없는 교육과 돌봄을 누리고 어르신은 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 하는 것이 화성형 기본사회가 나아갈 방향”이라고 말했다.안승순 기자