데이터로 찾고 이웃이 살핀다…경남, 고독·고립 예방 강화

고독사위기대응시스템 도입

올 3분기까지 6922명 발굴

민관 협력·통합돌봄 연계

위기 상황별 맞춤 지원 강화

이미지 확대 경남도청 전경. 서울신문DB

세줄 요약 고독사 예방 대상을 사회적 고립 위험군까지 확대

27종 데이터 기반 위기대응시스템으로 6922명 발굴

이웃연결단·사례관리로 맞춤형 지원과 안전망 강화

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경남도가 고독사 예방 대상을 사회적 고립 위험군까지 확대하고 빅데이터와 지역사회 인적 안전망을 활용한 위기 대응을 강화하고 있다.올해 3분기까지 발굴한 고독·고립 위험군은 6922명으로, 지난해 같은 기간보다 925명 늘었다.도는 올해 2월 알코올 관련 질환과 전기사용량 변화 등 27종의 데이터를 활용하는 ‘고독사위기대응시스템’을 도입했다. 이를 활용한 위험군 발굴 활동을 통해 올해 3분기까지 6922명을 찾아냈다. 지난해 같은 기간 발굴 인원은 5997명이었다.발굴된 위험군에는 청년·중장년·노인 등 생애주기와 개인별 위기 상황을 고려한 맞춤형 서비스를 제공한다. 안부 확인과 생활 습관 개선, 사회관계망 형성, 일자리 지원 등 12개 분야에서 시군별 192개 세부 프로그램을 운영하고 있다.복합적인 위기 상황에 놓인 대상자를 집중적으로 지원하고자 고독사 전담 사례관리 인력 4명과 기존 통합사례관리사 77명도 활용하고 있다. 약 1만 3000명으로 구성된 고독사 이웃연결단은 정기적인 안부 확인과 물품 전달 등을 맡아 지역사회 안전망 역할을 하고 있다.최근 발표된 고독사 실태조사에서는 지난 6년간 전국 고독사 사망자가 4.9% 증가했지만은 0.2% 감소한 것으로 나타났다.도는 고독사를 줄이고자 위험군을 조기에 발굴하고 지역사회 중심의 예방 활동을 이어갈 계획이다. 실제 함안군에서는 홀로 사는 90대 어르신이 건강 악화와 사회적 관계 단절로 일상생활과 안전 확인에 어려움을 겪다가 지원 대상자로 발굴됐다. 자녀들이 다른 지역에 거주하는 상황을 고려해 행정복지센터가 지원에 나섰다.함안군은 고독·고립 예방 사업인 ‘굿모닝사업’으로 정기적인 안부를 확인하고, 결식 우려 노인 식사 배달 서비스를 연계해 식생활을 지원했다. 통합돌봄사업을 통해 일상생활에 필요한 돌봄서비스도 제공했다.진필녀 경남도 통합돌봄과장은 “고독사 예방은 사회적 고립 예방까지 정책 범위가 확대되고 있어 지역사회가 함께 고민하고 해결해야 할 문제”라며 “‘민간-읍면동-시군-도’ 연계체계를 중심으로 고독·고립 예방정책을 강화하겠다”고 말했다.한편 도는 전 시군의 관련 사업을 반영한 ‘경상남도 고독사 예방 시행계획’을 수립해 추진하고 있다.2025년도 시행계획 추진 결과, 고독사 이웃연결단을 활용한 협력체계와 함안군의 원스톱 자원 연계, 통영시의 민관 협력 네트워크 구축 등이 보건복지부 우수사례로 선정됐다.창원 이창언 기자