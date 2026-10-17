추미애 “고(故) 김진석 소방위 마지막 가는 길, 정성을 다해 예우” 당부

세줄 요약 화재진압 중 순직한 김진석 소방위 예우 지시

경기도, 고인 헌신 추모하며 유가족 위로

추미애, 소방관 안전·근무환경 개선 약속

이미지 확대 경기도청 전경

이미지 확대 추미애 경기도지사 SNS 캡처

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추미애 경기도지사가 16일 화재진압을 하다 심정지에 빠진 뒤 끝내 숨진 고 김진석 소방위 마지막 가는 길에 한 치의 소홀함이 없도록 예우할 것을 지시했다.홍은광 경기도 대변인은 17일 오전 서면 브리핑을 통해 “​오늘 새벽, 고(故) 김진석 소방위께서 영면에 드셨다. 고인의 숭고한 넋을 도민과 함께 마음 깊이 추모한다”며 “​유가족분들의 비통한 심정에 깊은 위로의 말씀을 전한다. 경기도는 고인의 고귀한 헌신을 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다.그러면서 “​추미애 경기도지사가 고인의 마지막 길에 한 치의 소홀함도 없도록 경기도가 온 정성을 다해 예우할 것을 당부했다”고 덧붙였다.추 지사도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다”며 “추모하는 것에 그치지 않고 소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키는 일이 얼마나 무거운 책무인지 다시금 가슴 깊이 새기겠다”고 적었다.이어 “현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피겠다”고 약속했다.추 지사는 이날 오후 2시 빈소를 찾아 조문하고 유가족을 위로할 예정이다.한편, 고 김 소방위의 장례는 경기도청장으로 치러진다. 빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 17일부터 시작되며 영결식은 19일 엄수될 예정이다.안승순 기자