추미애 “고(故) 김진석 소방위 마지막 가는 길, 정성을 다해 예우” 당부

세줄 요약
- 화재진압 중 순직한 김진석 소방위 예우 지시
- 경기도, 고인 헌신 추모하며 유가족 위로
- 추미애, 소방관 안전·근무환경 개선 약속
추미애 경기도지사가 16일 화재진압을 하다 심정지에 빠진 뒤 끝내 숨진 고 김진석 소방위 마지막 가는 길에 한 치의 소홀함이 없도록 예우할 것을 지시했다.
홍은광 경기도 대변인은 17일 오전 서면 브리핑을 통해 “오늘 새벽, 고(故) 김진석 소방위께서 영면에 드셨다. 고인의 숭고한 넋을 도민과 함께 마음 깊이 추모한다”며 “유가족분들의 비통한 심정에 깊은 위로의 말씀을 전한다. 경기도는 고인의 고귀한 헌신을 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다.
그러면서 “추미애 경기도지사가 고인의 마지막 길에 한 치의 소홀함도 없도록 경기도가 온 정성을 다해 예우할 것을 당부했다”고 덧붙였다.
추 지사도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다”며 “추모하는 것에 그치지 않고 소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키는 일이 얼마나 무거운 책무인지 다시금 가슴 깊이 새기겠다”고 적었다.
이어 “현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피겠다”고 약속했다.
추 지사는 이날 오후 2시 빈소를 찾아 조문하고 유가족을 위로할 예정이다.
한편, 고 김 소방위의 장례는 경기도청장으로 치러진다. 빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 17일부터 시작되며 영결식은 19일 엄수될 예정이다.
안승순 기자
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