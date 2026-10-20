“장발장 미리 막는다”…취약계층 먹거리 안전망 ‘군포그냥드림센터’ 개소

세줄 요약 군포시, 취약계층 먹거리 안전망 센터 개소

신청·소득증빙 없이 식료품 즉시 지원

복지 사각지대 발굴해 공공망 연계 추진

이미지 확대 19일 열린 ‘군포그냥드림센터’ 개소식. 군포시 제공

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경기 군포시는 19일 취약계층의 먹거리 기본 안전망 역할을 할 ‘군포그냥드림센터’ 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.군포시 오금로(구 재궁치안센터)에 문을 연 군포그냥드림센터는 갑작스러운 경제적 어려움이나 위기 상황에 처해 먹거리 지원이 필요한 주민을 돕기 위해 마련됐다.‘그냥드림사업’은 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 대상자에게 즉각적으로 식료품 등을 지원한다. 시는 이를 통해 제도적 사각지대에 놓여 있거나 사회적 편견 등으로 도움을 요청하기 어려웠던 취약계층을 적극적으로 발굴하고 공공복지망에 연계할 계획이다.한대희 시장은 “기존에는 위기 사유로 도움이 필요할 경우 주로 동행정복지센터나 시청 복지 부서를 찾아야 했으나, 이제는 그냥드림센터가 문턱을 낮춰 그 역할을 담당할 것”이라며 “그냥드림센터가 지역사회의 또 다른 촘촘한 복지안전망이 되어 어려운 이웃 지원을 위한 핵심적인 역할을 하길 기대한다”고 말했다.안승순 기자