글로벌 반도체 이온주입 엑셀리스, 경기도에 아시아 유일 거점 센터 착공

세줄 요약 엑셀리스, 평택 오성에 아시아 거점센터 착공

575억원 투자해 제조·물류·교육 기능 집적

경기도, 공급망 안정과 상생 확대 기대

이미지 확대 추미애 경기도지사가 20일 평택 오성 외국인투자지역에서 열린 미국 엑셀리스(Axcelis Technologies)이 신규 제조시설 착공식에서 축사를 하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 20일 평택 오성 외국인투자지역에서 열린 미국 엑셀리스(Axcelis Technologies)이 신규 제조시설 착공식에 참석한 추미애 경기지사, 최원용 평택시장, 러셀 로우(Russell Low) 엑셀리스 사장 겸 최고경영자(CEO), 삼성전자·SK하이닉스 등 관계자 50여 명이 시삽을 하고 있다. 경기도 제공

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세계 반도체 이온주입 장비시장을 선도하는 양대 기업 중 하나인 미국 엑셀리스(Axcelis Technologies)가 20일 평택 오성 외국인투자지역에서 신규 제조시설의 착공식을 가졌다.엑셀리스는 평택 오성 외국인투자지역 내 2만 2,326.5㎡ 부지에 약 575억원(4,100만 달러)을 투자해 연면적 약 1만 8,800㎡ 규모의 아시아 거점센터를 조성한다. 기존 평택 아시아 운영센터(AAOC)를 확장·이전하는 증액투자로, 2028년 상반기 준공을 목표로 하고 있다.신규 시설에는 반도체 이온주입 장비 제조용 클린룸과 아시아·유럽 부품 공급을 위한 허브창고, 고객 트레이닝센터 등이 들어선다.도는 세계적인 반도체 제조기업과 소재·부품·장비 기업이 집적한 경기남부에 엑셀리스의 핵심 장비 생산시설이 확대되면 반도체 공급망 안정과 첨단산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 보고 있다.도내 중소기업과의 상생협력도 확대될 것으로 기대된다. 엑셀리스 코리아는 2022년 국내 제조를 시작한 이후, 국내 중소기업 35개사와 협력관계를 구축하며 상생 협력하고 있다.이날 착공식에서 추미애 경기지사는 “이번 투자는 평택에서 쌓아 온 제조 역량을 바탕으로 생산과 물류, 고객 교육까지 기능을 확대하는 뜻깊은 출발이라 생각한다”며 “경기도를 믿고 투자해주신 만큼, 그 믿음에 확실한 성과로 보답하겠다”고 말했다.이어 “경기도는 전력과 용수를 안정적으로 확보하기 위해 중앙정부, 관계기관과 긴밀히 협력하고 있으며 직접 반도체초격차위원회를 운영하고 있다”며 “세계적인 기업들이 경기도를 주저 없이 선택할 수 있도록 결과로 증명해 내겠다. 기업이 믿고 안심하고 투자할 수 있도록 하고, 세계 반도체 산업의 미래를 이끄는 데 더욱 속도를 내겠다”고 덧붙였다.러셀 로우(Russell Low) 엑셀리스 최고경영자(CEO)는 “이번 투자는 단순한 생산능력 확대를 넘어 글로벌 기술력과 한국의 우수한 제조 역량을 연결하는 중요한 투자”라며 “국내 고객사 및 협력사와의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 AI 시대 반도체 혁신을 뒷받침하고, 산업 생태계가 함께 성장하는 새로운 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.엑셀리스는 미국 매사추세츠주에 본사를 두고 있으며, 대표 제품인 ‘퓨리온(Purion)’ 시리즈는 반도체의 전기적 특성을 정밀하게 조절하는 이온주입 공정에 활용된다. 특히 전기차와 산업용 전력기기에 사용되는 실리콘카바이드(SiC) 전력반도체 분야에서 높은 기술 경쟁력을 보유하고 있다.안승순 기자