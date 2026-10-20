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충남도의회, 베트남 타인호아성 인민의회와 ‘우호협력’ 논의

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-10-20 14:30
입력 2026-10-20 14:30
세줄 요약
  • 타인호아성 인민의회 첫 공식 방문
  • 양 지역 현황·발전 방향 공유
  • 농수산물 등 특산물 교류 확대 논의
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충남도의회 조철기 의장 등이 도의회를 방문한 베트남 타인호아성 인민의회 방문단과 기념사진을 촬영하고 있다. 도의회 제공
충남도의회 조철기 의장 등이 도의회를 방문한 베트남 타인호아성 인민의회 방문단과 기념사진을 촬영하고 있다. 도의회 제공


충남도의회(의장 조철기)는 도의회에서 베트남 타인호아성 인민의회 의장 응우옌 홍 퐁(Nguyễn Hồng Phong)을 단장으로 한 방문단과 양 지역 간 우호협력 증진과 교류 활성화 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.

이번 방문은 타인호아성 인민의회 대표단의 충남도의회 첫 공식 방문이다.

간담회에서는 양 지역 간 주요 현황과 발전 방향을 공유하고, 농수산물 등 지역 특산물 교류 확대 등을 논의했다.

간담회에 참석한 띠엔농 농공업 주식회사 대표이사는 충남도에서 생산되는 농수산물 등 지역 간 교류 기회를 확대해 나가자는 뜻을 밝혔다.
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조철기 의장(아산4·더불어민주당)은 “이번 만남이 양 지역의 우호 관계를 더욱 돈독히 하고, 농수산물을 비롯한 다양한 분야에서 상호 교류와 협력이 확대되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

홍성 이종익 기자
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