충남도의회, 베트남 타인호아성 인민의회와 ‘우호협력’ 논의

세줄 요약 타인호아성 인민의회 첫 공식 방문

양 지역 현황·발전 방향 공유

농수산물 등 특산물 교류 확대 논의

이미지 확대 충남도의회 조철기 의장 등이 도의회를 방문한 베트남 타인호아성 인민의회 방문단과 기념사진을 촬영하고 있다. 도의회 제공

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충남도의회(의장 조철기)는 도의회에서 베트남 타인호아성 인민의회 의장 응우옌 홍 퐁(Nguyễn Hồng Phong)을 단장으로 한 방문단과 양 지역 간 우호협력 증진과 교류 활성화 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.이번 방문은 타인호아성 인민의회 대표단의 충남도의회 첫 공식 방문이다.간담회에서는 양 지역 간 주요 현황과 발전 방향을 공유하고, 농수산물 등 지역 특산물 교류 확대 등을 논의했다.간담회에 참석한 띠엔농 농공업 주식회사 대표이사는 충남도에서 생산되는 농수산물 등 지역 간 교류 기회를 확대해 나가자는 뜻을 밝혔다.조철기 의장(아산4·더불어민주당)은 “이번 만남이 양 지역의 우호 관계를 더욱 돈독히 하고, 농수산물을 비롯한 다양한 분야에서 상호 교류와 협력이 확대되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.홍성 이종익 기자