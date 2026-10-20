‘칸막이 허물고 역할·책임은 명확하게’…경기도 민선 9기 첫 조직개편안 마련

세줄 요약 본청 조직 30실국 151과에서 25실국 141과로 축소

재정·교통·경제 기능 통합, 핵심 행정수요 집중

AI·반도체·노동안전 등 미래 분야 역량 강화

이미지 확대 경기도 조직개편안 조직도

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경기도가 분산된 정책 기능을 통합하고 핵심 행정수요에 조직역량을 집중하는 민선 9기 첫 조직개편안을 마련하고 21일 입법예고한다. 본청 조직은 현행 30개 실국 5담당관 151과에서 25실국 5담당관 141과로 조정된다.우선 세입 전망·예산 편성·공유재산 관리 등을 총괄할 재정기획국을 신설해 분산된 재정 기능을 한데 모으고 재정운영의 효율성을 높인다. 교통국·철도항만물류국·경기국제공항추진단은 교통혁신실로 통합·격상해 교통수단 간 연계와 광역교통 정책의 총괄·조정 기능을 강화한다.경제·산업 관련 기능을 경제산업실로 통합해 민생경제와 반도체·첨단산업을 두 축으로 운영한다. 경제정책 간 연계와 현장 대응력을 높이고, 반도체 경쟁력 강화와 미래산업 육성에 역량을 집중한다.균형발전기획실·평화협력국·경기북부특별자치도추진단은 평화균형기획실로 통합한다. 분산된 균형발전·접경지역 지원·평화협력 기능을 연결해 경기 북동부지역 현안대응과 지역 발전정책의 추진력을 높인다.농수산생명과학국과 축산동물복지국은 농축수산생명국으로 통합해 생산·유통·안전 정책을 연계하고, 농업·축산·수산 현장의 수요에 종합적으로 대응한다. 도시주택실과 도시개발국은 도시기획국과 주택정책국으로 재편해 공간계획과 주택·택지·도시정비의 소관을 명확히 하고 분야별 전문성을 높인다.공정경제·특사경·체납징수·행정심판 기능을 통합한 공정경제사회국도 신설해 공정질서 확립과 도민 권리구제를 강화한다.청년·청소년의 사회 진출과 자립을 종합적으로 지원하기 위해 미래평생교육국은 미래세대국으로 개편한다. 분산된 지원을 성장·자립이라는 공통 목표 아래 연결하고, 국 단위의 총괄·조정 기능을 강화해 성장 단계별 정책 수요에 대응한다.기능 통합으로 확보한 조직역량을 인공지능(AI)·반도체, 노동산업안전, 재정 등 핵심분야에 집중하고 직접 사업 수행력을 높인다. 반도체첨단산업기획관을 신설해 반도체산업 육성에 힘을 싣고, 노동국은 노동산업안전국으로 개편해 노동 현장의 안전과 권익보호를 위한 대응체계를 강화한다.정두석 경기도 기획조정실장은 “이번 조직개편은 유사·중복 기능을 통합해 칸막이를 허물고, 각 조직의 역할과 책임을 명확히 하는 데 중점을 뒀다”며 “통합으로 확보한 역량을 미래 핵심분야에 집중해 도민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.도는 26일까지 입법예고 기간 의회, 노조 등 각계각층의 의견을 수렴한 뒤 경기도의회 심의·의결을 거쳐 조직개편안을 최종 확정할 예정이다.안승순 기자