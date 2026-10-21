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경기도, 행안부 집중안전점검 평가 ‘우수기관’ 선정…재난안전특교세 30.1억 확보

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안승순 기자
수정 2026-10-21 10:22
입력 2026-10-21 10:22
세줄 요약
  • 행안부 집중안전점검 평가 우수기관 선정
  • 7년 만에 국무총리 표창과 특교세 확보
  • 재난취약시설 중점점검과 사후관리 강화
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경기도청 전경
경기도청 전경


경기도가 행정안전부 주관 ‘2026년 집중안전점검’ 평가에서 광역자치단체 ‘우수기관’으로 선정돼 국무총리 기관 표창을 받는다. 2019년 이후 7년 만이다.

이번 평가는 중앙부처와 지방자치단체 등 전국 268개 기관을 대상으로 집중안전점검 및 지적사항에 대한 후속조치 실적, 기관장 참여, 홍보 활동 등 6개 분야 33개 지표에 대해 서면·현장평가와 종합평가 방식으로 진행됐다.

도는 올해 여름철 자연재난 대비 안전점검을 연계한 집중안전점검을 통해 급경사지, 산사태취약시설 등 재난취약시설 중점점검 및 위험요인 사전발굴로 재난 예방 강화에 힘썼다.

도내 2,669개 사고위험시설에 대한 안전관리 활동을 점검해 지적시설물 긴급 보수·보강 등을 위한 재난안전특별교부세 30억 1000만원을 확보했다. 민간전문가 등 연인원 1만 4,385명이 참여해 점검한 실적 2,669개소는 전년(2,159개소) 대비 510개소 늘어난 것으로, 중앙 및 지방정부 전체 1위를 기록했다.

이와 함께 도는 도민 참여형 점검을 실시하고 안전문화 확산을 위한 주민점검신청제 홍보를 강화했다.


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점검결과 적절성 및 지적사항에 대한 사후관리 노력도에서도 높은 평가를 받았다.

안승순 기자
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