재정 위기에 웬 국제공항?…경기도, “국제공항 재원은 전액 국비 원칙” 반박

세줄 요약 재정위기 속 국제공항 재추진 논란 확산

경기도, 공항 재원은 전액 국비 원칙 반박

반도체·바이오 물류 수요와 분산 필요성 제시

이미지 확대 경기도청 전경

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재정 비상 상황을 선언한 경기도가 수조원의 막대한 예산이 들어가는 국제공항 설립을 재추진한다는 비판에 대해 경기도가 “국제공항 관련 재원은 전액 국비 원칙으로 추진된다”고 반박했다.홍은광 경기도 대변인은 21일 서면 브리핑을 통해 “공항 관련 사무는 국가사무로 소요 재원 전액이 국비로 추진돼 경기도 재정위기와 관련이 없다”며 “사실관계를 왜곡하는 (일부) 주장에 유감을 표한다”고 밝혔다.그러면서 “경기도는 도 재정 투입 없이 순수 국가 재원으로 민간 국제공항을 조성하기로 하고 현재 관련 용역을 진행 중”이며 “도는 경기 남부 반도체 메가클러스터 조성, 반도체․바이오 분야 등 고부가가치 항공물류 수요 확대로 첨단물류공항 역할 수행이 가능한 국제공항이 필요하다고 보고 있다”고 설명했다.이어 “현재 인천공항 여객처리능력은 1.06억명이나 국토부 수립 ‘제6차 공항개발 종합계획’은 2035년에는 1.13억명으로 여객수요가 포화될 것으로 전망하고 있다”며 “항공수요 분산이 필요하다”고 강조했다.그는 “최인접 국제공항까지 이동하는 데 걸리는 시간을 비교하면 경기도민은 평균 1시간 22분이지만 특별·광역시는 평균 49분(서울 평균 40분, 인천 평균 38분)이다”며 “(경기남부국제)공항 건설은 경기도는 물론 대한민국의 미래를 결정할 수 있는 장기프로젝트로 선제적 준비가 필요하다”고 덧붙였다.한편, 추미애 경기도지사는 19일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 ‘경기국제공항 유치 연구 용역 재개 결정’을 내렸다고 밝혔다.안승순 기자