목욕탕부터 카페, 건강지원센터까지 한 곳에…수원 ‘연무마을 어울림터’ 개소

세줄 요약 연무마을 어울림터 22일 개소, 도시재생 핵심 거점 마련

목욕탕·카페·공방·건강센터 등 생활편의 시설 집약

주민 협동조합 운영과 지역 활력 기대감 제시

이미지 확대 이재준 수원시장이 22일 ‘문을 연 연무마을 어울림터’ 스마트팜에서 주민들과 대화를 나누며 활짝 웃고 있다. 수원시 제공

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수원특례시 연무동 도시재생뉴딜사업의 핵심인 ‘연무마을 어울림터’가 22일 문을 열었다.연무마을 어울림터는 지하 1층·지상 4층, 연면적 1495㎡ 규모로 생활문화센터와 건강생활지원센터가 들어섰다.생활문화센터에는 작은목욕탕(지하 1층), 마을카페·마을공방(1층), 스마트체육 엠알(MR, 혼합현실)실·스마트팜(2층), 건강생활지원센터에는 건강상담실·순환운동실(3층), 다목적교육실·프로그램실(4층)이 있다.마을카페와 공방은 연무동 주민들로 구성된 협동조합에서 운영한다.이재준 수원시장은 “연무마을 어울림터는 도시재생뉴딜 사업의 성과를 주민이 체감할 수 있는 지역 거점 공간”이라며 “주민커뮤니티 공간으로 자리 잡아 연무동 지역에 활력을 불어넣길 바란다”고 말했다.연무동 도시재생 뉴딜사업은 2020년부터 2026년까지 장안구 연무동 일원(9만 7487㎡)에서 진행됐으며, 총사업비 192억 5,800만 원을 들여 거점 시설 조성과 주거환경개선, 마을정비사업, 스마트인프라 등을 구축했다.안승순 기자