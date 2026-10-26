‘거제 야호’ 리센느, 거제 명예시민 됐다…연예인 첫 선정

제70호 명예시민증 수여

이미지 확대 변광용(맨 왼쪽) 경남 거제시장이 걸그룹 리센느에게 ‘거제시 명예시민증’을 전달하고 있다. 2026.10.26. 거제시 제공

세줄 요약 거제시, 리센느 제70호 명예시민 선정

연예인 첫 사례, 지역 홍보 공로 반영

‘거제 야호’ 밈과 관광 홍보 효과 주목

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경남 거제시 홍보대사인 걸그룹 리센느(RESCENE)가 ‘거제 명예시민증’을 받았다.거제시는 지난 24일 리센느에게 제70호 명예시민증을 수여했다고 26일 밝혔다. 연예인이 거제시 명예시민으로 선정된 건 이번이 처음이다.거제는 리센느 멤버 원이의 고향이자 온라인 유행 콘텐츠인 ‘거제 야호’ 밈이 시작된 곳이다. 리센느는 지난 5월 거제시 홍보대사로 위촉된 뒤 다양한 콘텐츠와 매체를 통해 지역 관광자원과 매력을 알려왔다. 특히 젊은 세대와 친근하게 소통하며 거제를 활력 있는 관광도시로 알리는 데 힘을 보탰다.거제시의회는 지난달 9일 제265회 임시회 제2차 본회의에서 리센느의 명예시민 선정안을 원안 가결했다.변광용 거제시장은 “거제에 대한 깊은 애정으로 꾸준히 홍보 활동을 펼쳐준 데 감사드린다”며 “리센느의 활약 덕분에 다양한 세대에 거제를 알리고 더 많은 관심을 끌어낼 수 있었다”고 말했다.이어 “앞으로도 거제의 아름다운 관광자원과 다채로운 매력을 전국에 널리 알려 더 많은 사람이 찾고 싶은 도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.거제 이창언 기자