부산 북항 수로 벗어난 부캉이, 여객터미널 앞바다서 사흘 연속 목격

친수공원 수로에서 2㎞ 떨어진 해역까지 이동

수면 위 출몰 줄고 잠영 시간 늘어…이동 관찰

이미지 확대 지난 21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 ‘부캉이’를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. 2026.10.21. 연합뉴스

세줄 요약 친수공원 수로 벗어난 뒤 바다 적응 진행

국제여객터미널 앞바다서 사흘 연속 목격

유영 정상, 상처 없음, 관찰 지속

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부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물다 바다로 나간 상어 ‘부캉이’가 활동 범위를 넓히며 새로운 환경에 적응하고 있다.수로를 벗어난 뒤에도 친수공원 인근 해역에 머물고 있지만 수면 위로 모습을 드러내는 횟수가 줄어드는 등 유영 패턴에 변화가 나타났다.26일 해양수산부와 국립수산과학원 등에 따르면 부캉이는 이날 부산항 국제여객터미널 부두 앞바다에서 여러 차례 목격됐다. 지난 24~25일에도 같은 해역에서 모습을 드러낸 바 있다.부캉이는 수심 약 3ｍ의 좁고 얕은 친수공원 수로에 머물 때는 수면 위로 자주 올라왔다. 반면 국제여객터미널 부두 앞바다에서는 간헐적으로 모습을 드러내고 있다.잠영하는 시간이 길어진 것으로, 전문가들은 부캉이가 수로를 벗어나 상대적으로 깊은 바다 환경에 적응하는 과정으로 보고 있다.부캉이가 발견된 곳은 앞서 출몰했던 제1부두 앞바다에서 약 2㎞ 떨어진 해역이다.제1부두와 친수공원으로 둘러싸인 작은 만을 벗어나 공원 앞바다를 지나 국제여객터미널 부두까지 이동했다.아직 먼바다로 나간 것은 아니지만 새로운 환경에 익숙해지면서 활동 범위를 점차 넓힐 가능성이 있다.전문가들도 부캉이가 당분간 친수공원 주변 해역에서 활동하다가 점차 먼바다로 이동할 것으로 전망하고 있다.현재까지 확인된 부캉이의 유영 상태는 정상적이며 눈에 띄는 상처도 없는 것으로 파악됐다.부캉이가 목격된 국제여객터미널 부두는 친수공원과 달리 일반인 출입이 제한돼 당분간 시민들이 부캉이를 직접 보기는 어려울 전망이다. 관계 기관은 부캉이의 이동 경로와 활동 범위를 계속 관찰할 계획이다.부캉이는 지난달 18일 친수공원 수로에서 처음 발견돼 한 달 넘게 머물렀다. 당국은 수로에 갇힌 부캉이를 바다로 유도하고자 작업을 벌였고 지난 21일 부캉이는 마침내 수로 밖으로 빠져나갔다.이창언 기자