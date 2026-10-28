용인 코카서스(조지아·아제르바이잔) 시장개척단, 855만 달러 수출 상담

세줄 요약 용인시, 코카서스 시장개척단 파견

아제르바이잔·조지아서 855만 달러 상담

조지아 파견 전국 지자체 최초

이미지 확대 용인 중소기업 관계자들이 아제르바이잔과 조지아에서 현지 구매자들과 수출 상담을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

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용인특례시가 19일부터 25일까지 코카서스(아제르바이잔·조지아)에 지역 중소기업 6개사가 참여한 시장개척단을 파견해 총 49건, 855만 달러(약 115억 원)의 수출 상담을 했다.시는 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 정세 변화 속에서 아시아와 유럽을 잇는 물류 거점으로 급부상한 아제르바이잔과 조지아에 시장개척단을 파견해 코카서스 지역 시장 진출의 발판을 마련했다고 밝혔다. 조지아에 시장개척단을 파견한 것은 전국 지방자치단체 가운데 용인시가 처음이다.해외시장개척단에는 ▲한앤글로벌(스낵류) ▲솔라빌(건강기능식품) ▲진우바이오(화장품) ▲제이스(밀키트) ▲화이어제로(자동소화기) ▲태산상역(산업안전보호복) 등 6개 기업이 참여했다.이들 기업은 20일 아제르바이잔 바쿠에서 열린 첫 번째 수출상담회에서 한국산 제품에 대한 높은 관심을 바탕으로 총 31건, 457만 달러 규모의 상담을 했다. 솔라빌은 10만 달러 규모의 수출 양해각서(MOU)를 체결했다.이어 22일 조지아 트빌리시로 이동해 총 18건, 398만 달러 규모의 수출 상담을 했다.이상일 시장은 “지자체 최초로 시장개척단을 파견한 조지아와 신흥 유망 시장인 아제르바이잔에서 지역 중소기업들의 우수한 제품 경쟁력을 다시 한번 확인했다”며 “이번 상담이 실질적인 상용화와 추가 수출로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.안승순 기자