이천사랑 지역화폐, ‘2026 코리아그랜드페스티벌’ 맞아 5% 캐시백…최대 2만원

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경기 이천시가 행정안전부 주관 ‘2026 코리아그랜드페스티벌(KOREA GRAND FESTIVAL)’에 맞춰 지‘이천사랑 지역화폐 캐시백 5% 이벤트’를 진행한다.이번 행사는 29일부터 11월 15일까지 18일간 전국 동시 개최되는 코리아그랜드페스티벌 소비촉진 캠페인으로, 이천시는 국비 1억 3,800만원을 확보해 사용자 충전금으로 결제한 금액에 한해 결제금액의 5%를 소비지원금(캐시백)으로 지급한다. 다만 인센티브·정책수당 등으로 충전된 금액의 사용분은 지급 대상에서 제외된다.이용자는 이천사랑 지역화폐의 기존 혜택인 충전 인센티브 10%, 작은가게사랑 결제 소비지원금(캐시백) 10% 외에도 행사 기간 내 예산 소진 시까지 모든 가맹점 결제 시 5% 소비지원금(캐시백)을 추가로 받을 수 있다. 소비지원금(캐시백)은 1인당 최대 2만 원까지 지급되며, 유효기간은 3개월이다.성수석 시장은 “코리아그랜드페스티벌 이천사랑 지역화폐 소비지원금(캐시백) 행사를 통해 지역 소비가 활발히 이어지고, 소상공인 매출 회복의 기회가 되길 바란다”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 지역화폐를 활용한 정책을 적극 추진하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자