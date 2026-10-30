지하철 7호선 의정부 장암역, 31일 첫차부터 운행 재개

세줄 요약 장암역 임시역사, 31일 첫차부터 운행 재개

광역철도 공사 위한 한 달 휴업 종료

안전성 검증·국토부 승인 절차 완료

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도봉산~옥정 광역철도 건설을 위해 한 달간 휴업에 들어갔던 지하철 7호선 장암역이 31일 첫차부터 운행을 재개한다.경기도는 지난 2일부터 진행한 임시 장암역 안전성 검증과 철도종합시험운행을 마치고, 31일부터 임시역사에서 열차 운행을 재개한다고 30일 밝혔다.이에 따라 장암역 휴업 기간 운행했던 도봉산역~장암역 간 무료 셔틀버스는 30일까지만 운행한다.도는 임시 장암역 개통을 위해 건축, 궤도, 안전, 신호·통신 등 총 13개 분야 172개 항목에 대한 시설물 점검과 함께 안전성·신뢰도 검증 시험, 종사자 숙달 교육, 영업서비스 점검을 마친 뒤 28일 국토교통부로부터 철도안전관리체계 변경 승인을 받았다.임시 장암역 개통은 도봉산~옥정 광역철도와 연결되는 새 장암역 건설을 위한 조치다. 도는 기존 장암역을 철거하고 새 역사를 건설하는 기간 지하철 7호선 운행을 이어가기 위해 임시 장암역을 마련했다.한편 도봉산~옥정 광역철도는 서울 도봉산역에서 의정부시 장암역과 탑석역을 거쳐 양주시 고읍지구까지 15.1㎞를 연결하는 단선전철 사업이다. 정거장 3개소가 들어서며 총사업비는 8,935억 원이다. 10월 기준 전체 공정률은 64%다.안승순 기자