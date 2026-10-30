신계용 시장, “경마장·법무부 이전 재검토” 촉구 1인 시위…정부에 대화 촉구

세줄 요약 과천시장·시민, 정부에 재검토 촉구 시위

중앙행정기관 이전·주택공급 계획 반대

경마공원·방첩사 부지 9,800세대 철회 요구

이미지 확대 신계용 과천시장이 30일 청와대 앞에서 시민 동의 없는 중앙행정기관 이전과 대규모 주택공급 계획의 재검토를 촉구하는 1인 시위를 벌이고 있다. 과천시 제공

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경기 과천시 신계용 시장과 시민 대표가 30일 각각 청와대 앞과 국무총리공관 앞에서 시민 동의 없는 중앙행정기관 이전과 대규모 주택공급 계획의 재검토를 촉구하는 1인 시위를 벌였다.이번 시위는 지난 8일부터 이어지고 있는 1인 시위의 연속 선상으로, 과천시와 시민의 의견을 반영한 정부의 책임 있는 협의와 실질적인 대책 마련을 촉구하기 위해 진행됐다.이날 시위에서는 정부 관계자와 과천시민이 마주 앉아 대화하는 모습을 상징적으로 표현하기 위해 좌석과 테이블을 배치하려 했으나, 현장 관계자의 제재로 무산됐다.과천시는 앞서 9월 두 차례 기자회견을 통해 경마공원·국군방첩사령부 부지의 9,800세대 주택공급 계획 철회와 법무부 이전 재검토를 요구했으며, 8일부터 과천시장과 시민 등이 1인 시위를 이어가고 있다.신계용 시장은 “과천의 미래에 중대한 영향을 미치는 정책을 추진하면서 시민의 의견을 충분히 듣지 않는 것은 받아들일 수 없다”라며, “정부는 시민과의 대화에 나서 균형발전 정책이 기존 지역의 불균형으로 이어지지 않도록 실질적인 대책을 마련해야 한다”라고 강조했다.한편, 과천시는 행복도시법 개정 관련 반대 의견 제출과 국가 지원 근거 마련을 위한 법령 개정 건의 등 다각적인 대응을 이어가고 있다.안승순 기자