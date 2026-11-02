메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

수원시 공공예식장 ‘수원 새빛뜰’서 첫 결혼식

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-11-02 09:27
입력 2026-11-02 09:27
세줄 요약
  • 수원 새빛뜰서 첫 공공예식 진행
  • 광교역사공원 등 4곳 예식장 운영
  • 봄·가을 하루 한 팀만 예약 가능
이미지 확대
1일 ‘수원 새빛뜰 광교’에서 열린 결혼식에서 신랑과 신부가 손을 잡고 걷고 있다. 수원시 제공
1일 ‘수원 새빛뜰 광교’에서 열린 결혼식에서 신랑과 신부가 손을 잡고 걷고 있다. 수원시 제공


수원시 공공예식장인 광교역사공원 ‘수원 새빛뜰’에서 지난달 31일과 11월 1일 두 쌍의 부부가 잇달아 결혼식을 올렸다.

수원 새빛뜰은 수원시 공공시설의 공간을 활용한 공공예식장이다. 수원 새빛뜰 광교(광교역사공원)·박물관(수원박물관 야외무대)·수목원(일월수목원 방문자센터)·행궁(수원전통문화관 안마당) 등 4곳에서 운영한다.

수원 새빛뜰·수목원을 제외한 3곳은 야외예식장이다. 수원전통문화관은 수원문화재단과 연계해 전통혼례 전용 공간으로 운영한다.

예식은 봄(3~6월)과 가을(9~11월)에 하루 한 팀만 진행한다. 장소 특성에 맞춰 주말(토·일)과 일월수목원 휴관일 등을 활용해 운영한다.

예비부부 또는 양가 부모 중 1명 이상이 수원시에 거주하면 수원새빛뜰을 이용할 수 있다.


이인화 서울시의원, 구룡마을 화재 이재민 지원 점검… 재해구호 지원기간 14일로 연장
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이인화 서울시의원, 구룡마을 화재 이재민 지원 점검… 재해구호 지원기간 14일로 연장

수원시는 ‘공공예식 표준가격’을 운영한다. 예식 진행과 꽃장식, 식사, 스튜디오·드레스·메이크업(스드메) 등을 필요한 항목 중심으로 선택할 수 있도록 구성했다. 실속형과 기본형이 있다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
수원 새빛뜰 예식은 언제 운영되는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기