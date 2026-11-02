안양시, ‘지역경제 활성화’ 우수기업 11곳 선정…세무 조사 유예 등 각종 혜택

세줄 요약 안양시, 2026년 우수기업 11곳 최종 선정

이자보전 우대·세무조사 유예 등 3년 혜택

기술혁신·일자리 창출 기업 지원 강화

이미지 확대 안양시청 전경

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경기 안양시는 탁월한 경영 성과와 우수한 기술력을 보유한 관내 11개 기업을 ‘2026년 안양시 우수기업’으로 최종 선정했다고 2일 밝혔다.선정된 기업은 ▲㈜리얼게인 ▲㈜오상헬스케어 ▲㈜피아이코드 ▲주식회사 이피에스이앤이 ▲주식회사 신화테크 ▲주식회사 이노트 ▲주식회사 세오 ▲토탈테크라인(주) ▲주식회사 엔비솔루션 ▲두루에너아이(주) ▲이에스피 주식회사 등 총 11개다.안양시 우수기업 선정 제도는 지역경제 활성화에 기여하고 성장 잠재력과 기술력이 뛰어난 기업을 발굴해 기업의 사기를 진작시키고 지속적인 성장을 지원하기 위해 2006년부터 매년 시행하고 있다.관내에서 2년 이상 사업 활동을 하고 있는 매출액 50억원, 종업원수 20명 이상 제조업·지식서비스산업·벤처기업이 대상이다.선정된 기업에는 3년간 ▲중소기업육성자금 이자보전 우대(0.5%p) ▲지방세 세무조사 유예 ▲공영주차장 주차요금 감면(차량 1대) ▲시 기업지원 시책·사업 참여 시 가점부여 ▲우수기업 인증서 및 현판 수여의 혜택이 제공된다.최대호 시장은 “선정된 우수기업은 고물가와 대외 불확실성으로 현장의 어려움이 이어지는 가운데서도 기술 혁신과 일자리 창출로 지역경제를 이끌어 주고 있다”며 “시는 인공지능(AI)·디지털 전환 등 미래 성장동력을 키우는 기업을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.안승순 기자