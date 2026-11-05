연천서 고병원성 AI 발생…추미애 “초기 대응과 선제 차단방역” 지시

이미지 확대 경기도청 전경

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4일 연천군 산란계 농가에서 H5N9형 고병원성 AI(조류인플루엔자)가 발생한 것과 관련해 추미애 경기도지사가 “가축전염병은 지역 축산업과 도민 먹거리 안전은 물론 물가안정에도 영향을 미치는 중대한 문제인 만큼 초기 대응과 선제적 차단방역이 무엇보다 중요하다”며 방역 강화를 지시했다.홍은광 경기도 대변인은 5일 오후 서면 브리핑을 통해 “추 지사가 AI 추가 확산 방지를 위한 총력 대응”을 당부하면서 이같이 지시했다고 밝혔다.구체적 지시 내용은 경기도 내 철새도래지 인접 농장과 10만마리 이상 대규모 산란계 농장에 대한 집중 방역관리를 강화하고 유관 부서는 필요 사항에 대해 적극 협력할 것과 발생 농장과 역학적으로 관련된 차량·시설을 집중 관리하고 방역 지역 내 농가 소독, 출입 통제 및 정기 검사 등 빈틈없는 방역 조치 이행이다.또 겨울 철새 도래 시기를 맞아 야생조류 차단 조치와 가금산업 피해를 최소화하고 가축전염병 담당 부서의 전문성, 현장 대응력을 강화하는 방향으로 민선9기 조직개편을 추진할 것 등이다.안승순 기자