추미애 “농업은 미래산업, 농업인 보호와 투자 아끼지 않겠다”

세줄 요약 농업을 미래산업으로 재평가하겠다는 강조

농업인 보호와 투자 확대 의지 표명

직거래장터 방문과 김장 나눔 참여

이미지 확대 추미애 경기도지사가 6일 경기도청 다산홀에서 열린 제31회 경기도 농업인의 날 행사에참석해 축사를 하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 추미애 경기도지사가 6일 제31회 경기도 농업인의 날 행사에서 취약계층에 전달할 김장을 담그고 있다. 경기도 제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추미애 경기도지사가 농업은 새롭게 평가받아야 할 미래산업이라며 농업인 보호와 투자에 힘쓰겠다고 밝혔다.추 지사는 6일 경기도청 다산홀과 경기도담뜰에서 열린 ‘제31회 경기도 농업인의 날 기념행사’에 참석해 “김대중 정부에서 김성훈 장관과 함께 당에서 직불금을 처음으로 입안하고 통과시키는 등 농업에 깊은 관심을 갖고 있다”며 “‘미래가 있다. 경기가 잇다’라는 민선9기 경기도 슬로건처럼 농업은 기후위기 시대에 오히려 새롭게 평가를 받아야 되고 우리가 투자해야 될 분야”라고 강조했다.그러면서 “작년에는 4조원을 내다보고 살림살이 규모를 짰는데 1년이 지난 오늘은 1조 6,000억원을 가지고 짜고 있어 예산이 다 빈칸이다. 빈칸에 해당되는 분들이 피켓을 들고 시위하시는 모습을 마주하면서 저도 무척 속이 상한다”며 “우선 가용재원을 다 찾아서라도 한 분이라도 더 어려운 분들에게 돌아갈 수 있는 방책을 찾고 있다”고 덧붙였다.기념식에서는 농업 발전에 기여한 공로로 안양원예농협 박제봉 조합장, 경기도 친환경농업인연합회 김준식 고문, 가평군 농업인 김금순 씨 등 3명이 대통령표창을, 한국농촌지도자 안성시연합회 정재영 회장이 국무총리표창을 받았다.기념식 후 추 지사는 경기도담뜰에서 열린 농산물 직거래장터 ‘도래미마켓’을 방문해 도내 농업인들이 직접 생산한 농특산물을 구매하고 참여 농업인들을 격려한 뒤 ‘경기 배려 소비 캠페인’에 참여했다.또 경기도 농민단체협의회가 주관하는 ‘김장 나눔행사’에 참여해 농업인들과 함께 김치를 담그며 이웃사랑을 실천했다. 이날 담근 김치는 농민단체협의회에서 푸드뱅크 등을 통해 취약계층에 전달할 예정이다.안승순 기자