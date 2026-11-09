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경기도, 전국 첫 세외수입 체납자 리스 보증금 압류…1억 9,000만원 징수

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안승순 기자
수정 2026-11-09 08:44
입력 2026-11-09 08:44
세줄 요약
  • 전국 첫 리스·렌터카 보증금 채권 압류
  • 체납자 63명에게서 1억8,826만원 징수
  • 의무보험 자료 대조로 체납 재산 추적
경기도는 국토교통부의 자동차 의무보험 가입자료를 활용해 세외수입 체납자의 리스·렌터카 보증금 반환채권을 추적한 결과 체납자 63명으로부터 1억 8,826만 원을 징수했다고 9일 밝혔다.

도는 지난 5월부터 10월까지 도 50만원 이상, 시군 100만원 이상 체납자 총 10만 3,486명을 대상으로 전수조사를 실시해 이들의 체납액 약 1조 350억원을 확인했다.

세외수입 체납자의 재산조사에는 금융거래정보 확보에 제약이 있고, 차량 소유권을 중심으로 한 기존 재산 조회만으로는 체납자의 리스·렌터카 이용 여부를 파악하는 데 한계가 있었다.

도와 시군은 이를 보완하기 위해 자동차 의무보험 가입자료와 세외수입 체납정보를 대조해 체납자의 리스·렌터카 이용 내역을 확인한 뒤, 계약에 따라 돌려받을 보증금이 있는 경우 그 반환채권을 압류하는 방식으로 체납액 징수에 나섰다.

조사 결과, 리스·렌터카 이용이 확인된 체납자는 400명, 이들의 체납액은 46억 7,408만 원이었다. 도와 시군은 이 가운데 267명의 보증금 반환채권을 압류했고 63명으로부터 1억 8,826만 원을 징수했다．나머지는 분납 중이거나 압류 실익이 부족한 체납자로, 추가 조사에서 다른 재산이 확인되면 체납처분을 추진할 계획이다.

노승호 도 조세정의과장은 “앞으로도 체납자의 다양한 재산 보유 형태에 맞춰 징수기법을 발굴하는 한편, 세외수입 체납자의 재산조사에 필요한 금융거래정보를 확보할 수 있도록 관련 법률 개정에도 적극 노력하겠다”고 말했다.

안승순 기자
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