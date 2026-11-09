김성제, “시민과의 약속은 결과로 증명해야”…공약실천계획 평가 ‘의왕시민정책단’ 출범

세줄 요약 의왕시, 민선9기 공약실천계획 평가단 35명 위촉

시민정책단, 5개 분임으로 78개 공약 점검 예정

토론·질의 거쳐 개선안 마련, 2027년 공개 예정

이미지 확대 김성제 의왕시장이 6일 공약실천계획 평가 위한 시민정책단 위촉식에서 인사말을 하고 있다. 의왕시 제공

이미지 확대 김성제 의왕시장이 6일 공약실천계획 평가 위한 시민정책단과 기념 촬영을 하고 있다. 의왕시 제공

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경기 의왕시가 6일 시청 대회의실에서 ‘민선 9기 공약실천계획 평가’를 수행할 시민정책단 35명을 위촉했다.시민정책단은 공개 모집에 신청한 의왕시 거주 만 18세 이상 시민 중에서 성별·연령·지역을 고려한 무작위 추첨으로 선발됐다.시민정책단은 공약실천계획(안)을 시민의 눈높이에서 평가하고, 성과와 문제점을 짚어 개선 방안을 제시하게 되며, 단순한 설문·질의 방식이 아닌 학습과 토론을 거쳐 의견을 다듬는 공론 방식으로 운영된다.시민정책단은 △도시개발·산업단지 △교통 △교육·청년·일자리 △문화·체육·복지 △건강·안전 등 5개 분임으로 구성되어 총 3회에 걸쳐 활동한다.이날 1차 회의에서는 위촉장 수여와 함께 민선9기 7대 분야 78개 공약을 설명하고 분임별 토의를 통해 중점적으로 살펴볼 공약 30건을 선정했다.오는 12일 열릴 2차 회의에서는 공약 담당 부서가 분임이 선정한 평가 사업에 대해 설명하고 단원들의 질의에 답한다. 16일 3차 회의에서는 분임 토의를 통해 공약별 평가 의견과 개선 아이디어를 정리하고, 전체 회의에서 시민정책단 권고안을 최종 확정할 예정이다.시는 시민정책단 의견을 반영해 사업별 추진 일정과 소요 예산, 기대효과 등을 구체화한 ‘민선9기 공약실천계획서’를 확정할 예정이며, 시의 수용 여부는 2027년 1월 중 의왕시 홈페이지에서 공개된다.김성제 시장은 “시민과의 약속은 결과로 증명해야 한다”며 “시민정책단이 공약을 꼼꼼히 살피고 부족한 점을 날카롭게 지적해 주시면, 시정에 적극 반영해 시민이 체감하는 성과로 보답하겠다”고 말했다.안승순 기자