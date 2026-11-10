의왕시, ‘위례~과천선 의왕연장’ 국가철도망 반영 설문조사 참여 독려

세줄 요약 의왕시, 위례~과천선 의왕연장 반영 촉구

국토부 제5차 국가철도망 계획 사전 설문 진행

시민 참여로 지역 철도 필요성 전달 당부

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경기 의왕시가 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 수립과 관련해 위례~과천선 의왕연장 노선이 해당 계획에 반영될 수 있도록 시민들의 설문조사 참여와 의견 제안을 당부하고 나섰다.제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지의 국가철도망 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획으로, 국토부는 계획 수립을 위해 13일까지 국민 사전 설문조사를 진행한다.설문조사는 철도망 구축의 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 원칙, 투자규모, 지역별 필요 철도노선 등을 주제로 진행되며, 국토교통부 ‘홈페이지’와 통합 앱 ‘코레일+’, 주요 철도역에 안내된 ‘큐알(QR)코드’를 통해 참여할 수 있다.이와 함께 13일 오전 9시 30분 서울 동작구 전문건설회관에서 ‘국가철도망 구축계획 의견수렴 행사’가 열린다.위례~과천선 의왕연장은 의왕·군포·안산 공공주택지구와 오전·왕곡지구 등 대규모 도시개발사업에 따른 인구 증가와 장래 교통수요에 대응하기 위한 핵심 철도사업이다. 노선이 연장되면 의왕에서 서울 및 수도권 주요 거점으로의 접근성이 개선되고, 시민들의 광역교통 이용 편의도 높아질 것으로 기대된다.김성제 시장은 “대규모 정부 주택공급사업이 집중된 수도권 서남부의 교통체계를 완성하기 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “제5차 국가철도망 구축계획에 의왕연장 노선이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “이번 사전 설문조사는 시민들의 철도 이용 불편과 지역에 필요한 철도망 확충 의견을 정부에 전달할 수 있는 기회인 만큼, 시민 여러분께서도 적극적으로 참여해 의왕 철도사업의 필요성과 시민들의 염원을 함께 전달해 주시길 바란다”고 당부했다.안승순 기자