경남 소나무재선충병 방제 대상목 4년 새 5배 급증…“정부 차원 대책을”

방제 대상목 22만→111만 그루로 늘어

피해목 제거 벗어나 예방나무주사 확대

박완수 지사 함안군 일대 현장 점검

“국가 차원 산림재난 지정·대응 필요”

이미지 확대 박완수(맨 오른쪽) 경남도지사가 10일 함안군 소나무재선충병 예방나무주사 사업장을 점검하고 있다. 2026.11.10. 경남도 제공

세줄 요약 방제 대상목 4년 새 5배 급증

예방나무주사 확대와 맞춤형 방제 추진

정부 차원 재난 지정·재정 지원 촉구

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경남의 소나무재선충병 방제 대상목이 4년 새 5배로 늘어나는 등 피해가 급증하면서 산림 방제에 비상이 걸렸다. 경남도는 기존 피해목 제거 중심의 사후방제에서 벗어나 예방나무주사를 확대하는 등 선제 대응에 나서고 있다.10일 경남도에 따르면, 경남의 소나무재선충병 방제 대상목은 2022년 22만 그루에서 2026년 111만 그루로 5배가량 증가했다. 2025년 6월부터 2026년 5월까지 약 71만 그루(64%)를 방제했으나, 해당 기간 종료 시점을 기준으로 40만 그루가 여전히 남아 추가 방제가 필요한 실정이다.도는 기존 피해목 제거와 더불어 건강한 소나무림을 보호하는 예방 방제를 강화하는 한편, 피해 정도에 따라 지역별 맞춤형 방제 전략을 추진하고 있다.특히 피해 확산을 막고자 경계 지역인 방제 선단지와 보존 가치가 높은 소나무 숲을 중심으로 예방나무주사를 주입하고 있다. 예방나무주사는 약제 종류에 따라 2년에서 6년까지 효과가 유지된다.박완수 경남도지사는 이날 함안군 여항면 내곡리 예방나무주사 사업장을 찾아 방제 추진 상황을 점검했다. 해당 사업장은 창원시 진북면과 인접한 25㏊ 규모 산림으로, 재선충병이 여항산 일대로 번지는 것을 막기 위해 방제 선단지로 지정해 주기적으로 예방나무주사 방제를 실시하는 곳이다.박 지사는 “소나무재선충병 피해가 지속해서 확산하는 상황에서 이미 병에 걸린 나무를 제거하는 방식만으로는 한계가 있다”며 “피해 심각 지역은 확산을 억제하고, 피해가 적은 지역은 조기 방제해 건강한 소나무 숲을 지켜내는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 “방제는 시기를 놓치면 비용이 늘고 효과는 떨어질 수밖에 없다”며 “예방나무주사 등 선제 방제를 강화하고 지역별 피해 상황에 맞춰 예산과 인력을 효율적으로 투입해 달라”고 당부했다.박 지사는 아울러 재선충병을 국가 차원의 산림재난으로 규정하고, 정부 차원의 종합 방제체계 구축과 안정적인 재정 지원, 근본적인 방제 기술 개발을 촉구했다.앞서 도는 지난달 27일 정부에 소나무재선충병의 사회재난 지정과 범정부 방제체계 구축, 치료제·백신 개발 및 인공지능(AI)·드론 등 첨단 방제 기술 도입, 사유림 손실보상과 산주의 방제 참여 지원제도 마련 등을 건의한 바 있다.함안 이창언 기자