수원특례시, 양조장 7곳 매력 담은 ‘수원, 취향의 목적지’ 제작

세줄 요약 수원특례시, 방문의 해 맞아 양조장 콘텐츠북 제작

지역 양조장 7곳의 역사·제품·체험 정보 수록

양조장 지도까지 담아 관광객 방문 편의 강화

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수원특례시가 ‘2026-2027 수원 방문의 해’를 맞아 지역 양조장 7곳의 매력을 소개하는 콘텐츠북 ‘수원, 취향의 목적지’를 제작한다.‘수원, 취향의 목적지’에 싣게 될 양조장은 ▲매산양조장 ▲수원양조 ▲펀더멘탈부르잉 ▲신도시양조회 ▲이항주가 ▲두들양조 ▲쌀술집양조장 등 7곳이다.콘텐츠북에는 각 양조장의 역사, 브랜드 이야기, 대표 제품, 방문·제품 정보 등이 수록된다. 양조장의 설립 배경, 대표자 이야기, 제품 개발 과정 등을 사진과 함께 소개하고, 대표 제품의 도수·용량·가격·구매처, 술 빚기·시음 등 체험 프로그램 정보를 제공한다.관광객들이 양조장을 방문할 수 있도록, 양조장의 위치를 표시한 ‘양조장 지도’도 만들었다.수원시는 내년에 ‘수원, 취향의 목적지’를 발간해 지역 양조장과 대표 제품을 시민과 관광객들에게 알릴 계획이다.이재준 시장은 “수원의 고유한 문화와 산업을 연계한 로컬 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴할 계획”이라며 “발굴한 콘텐츠가 지역을 대표하는 관광상품으로 성장할 수 있도록 지원하고, 양조장을 비롯한 지역 기업인들이 관광 분야에서 새로운 기회를 찾아 성장하도록 협력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자