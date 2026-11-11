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안산시, 2027년 예산안 2조 4,560억 원 편성…‘민생 안정·미래 투자’ 집중

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안승순 기자
수정 2026-11-11 08:40
입력 2026-11-11 08:40
세줄 요약
  • 본예산 2조4,560억 원 편성, 시의회 제출
  • 일반회계·특별회계 모두 증가, 재정 압박 속 편성
  • 민생 안정·삶의 질 제고, 5대 분야 집중
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안산시청 전경
안산시청 전경


경기 안산시는 2조 4,560억원 규모의 2027년 본예산(안)을 시의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 전년 대비 1,182억원 증가한 2조 1,714억원, 특별회계는 81억원 늘어난 2,846억원 규모다.

시는 경기도 재정 여건 악화에 따른 보조사업 일몰과 도비 보조비율 변경, 지속적인 인건비·물가 상승 등 어려운 재정 여건 속에서도 ‘민생 안정’과 ‘시민 삶의 질 제고’를 최우선 과제로 두고 선택과 집중을 통해 예산을 편성했다.

예산안은 민선9기 핵심 시정 방향인 5대 중점 투자 분야인 ▲시민중심도시 ▲첨단혁신도시 ▲복지문화도시 ▲미래교육도시 ▲교통환경도시를 중심으로 편성됐다.

이민근 시장은 “재정 수요는 증가하는 반면 세입은 제한적인 여건이지만 지출 구조조정을 거쳐 시민들에게 꼭 필요한 사업을 중심으로 예산을 편성했다”며 “예산이 확정되는 대로 사업을 신속히 추진해 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 내겠다”고 말했다.


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한편, 내년도 안산시 예산안은 시의회의 심의·의결을 거쳐 다음 달 17일 확정될 예정이다.

안승순 기자
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