성수석 시장, “기업이 찾아오기를 기다리지 말고 발로 뛰며 유치해야”

세줄 요약 반도체 박람회 네트워크 활용한 투자유치 팸투어 개최

첨단·소부장 기업 13곳 초청, 설명회와 맞춤 상담 진행

교육센터·산단·기술지원기관 방문으로 입지 경쟁력 확인

이미지 확대 성수석 이천시장이 11일 관외 첨단·반도체 분야 13개 기업 관계자 등을 초청해 투자설명회를 진행하고 있다. 이천시 제공

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경기 이천시가 국내·외 반도체 박람회에서 발굴한 기업을 지역으로 초청해 투자 설명회를 진행하는 등 기업 유치에 발 벗고 나섰다.시는 11일 관외 첨단·반도체 분야 13개 기업과 경기도, 경기도경제과학진흥원 관계자 등 총 21명이 참여한 가운데 투자설명회를 겸한 ‘이천시 투자유치 팸투어’를 열어 현장 중심의 투자유치 활동을 펼쳤다.팸투어는 세미콘 코리아(한국), 세미콘 웨스트(미국), 세미콘 타이완(대만) 등 국내·외 반도체 박람회에서 구축한 기업 네트워크를 실질 투자유치로 연결하기 위해 마련됐다.시는 박람회 현장에서의 투자 상담에 그치지 않고, 관심 기업을 이천으로 초청해 투자 입지와 산업 기반시설(인프라)을 확인하도록 하는 등 한층 강화된 투자유치 전략을 세우고 추진했다.투자설명회에서 시는 이천의 산업입지 여건과 투자 인센티브, 기업 지원시책을 홍보하고, 기업별 투자 수요에 따른 맞춤형 상담을 진행했다.설명회에 이어 참가기업들은 ▲이천시 반도체 융·복합 교육센터 ▲대월2 일반산업단지 ▲한국세라믹기술원 반도체 종합솔루션센터를 차례로 방문해 투자 입지와 반도체 전문인력 양성, 기술지원 기반시설(인프라) 등을 확인했다.이 자리에서 시는 SK하이닉스를 중심으로 형성된 반도체 산업 생태계와 수도권 접근성, 전문인력 양성과 기술지원 기반 등 차별화된 투자 경쟁력을 설명했다.성수석 시장은 “이제는 기업이 찾아오기를 기다리는 수동적인 투자유치에서 벗어나, 유망기업을 직접 발굴하고 현장으로 유치해 투자 실현까지 연결하는 적극적인 전략이 필요하다”며 “국내·외 박람회에서 확보한 기업 네트워크를 바탕으로 투자 관심 기업에 대한 밀착 상담과 후속 관리를 강화하고, 기업의 이전·신설·증설 투자가 이천에서 실현될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자